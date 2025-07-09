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9 июля 2025, 18:07 Читати українською

Письма от ГНС: В мае налоговая «вывела из тени» почти 400 украинцев

Благодаря разъяснениям налоговой в мае почти 400 украинцев зарегистрировали ФОП и тем самым вывели свою деятельность из тени. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Благодаря разъяснениям налоговой в мае почти 400 украинцев зарегистрировали ФОП и тем самым вывели свою деятельность из тени.
Фото: pixabay.com

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В общей сложности письма от ГНС получили 3 тысячи налогоплательщиков с просьбой объяснить происхождение средств. Цель сообщений — разъяснительная.

Всю информацию отрабатывают территориальные органы ГНС. По результатам отработки 391 человек зарегистрировался как ФОП. Только по 7 составлены админпротоколы, которые направлены в суд.

За март — апрель 2025 более 11 тысяч человек получили 256,6 тыс. денежных переводов Их общая сумма свыше 498,2 млн. грн. Эта информация получена из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.

Например, один из человек в апреле получил 111 платежей на сумму более 644,8 тысячи гривен, другой — 1 065 платежей на сумму более 375,7 тысячи гривен.

В настоящее время ГНС готовит еще 700 писем тем плательщикам, где есть вероятность осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

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Большинство плательщиков получило незначительное количество переводов на небольшие суммы, поэтому эта информация накапливается для дальнейшего анализа и использования при осуществлении мер налогового контроля.

Кроме того, ГНС уже прорабатывает информацию из Системы учета данных РРО за май, поэтому такая разъяснительная работа будет постоянной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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