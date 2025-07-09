Укрзализныця второй раз выплатит проценты по евробондам после отказа кредиторов продлить мораторий

Государственная компания Укрзализныця 9 и 15 июля осуществит купонные платежи по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах соответственно. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

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Это происходит, несмотря на существенное ухудшение рыночной конъюнктуры и ситуации с ликвидностью, а также после того, как компании не удалось договориться с кредиторами о продлении моратория на выплаты.

Финансовые трудности

«В первом квартале 2025 года показатель EBITDA достиг отрицательного значения из-за падения объемов грузоперевозок (-17% год к году по сравнению с первым кварталом 2024 года) и стремительного роста операционных расходов», — отмечается в сообщении.

Укрзализныця также указывает, что с начала года доступные компании денежные средства существенно сократились, увеличивая потребность в финансировании от международных финансовых организаций для покрытия критических капитальных инвестиций и потребностей ликвидности во время продолжающейся войны.

«Без такой поддержки со стороны стратегических партнеров, вероятно, компания не смогла бы выполнить свои финансовые обязательства перед владельцами еврооблигаций», — подчеркивают Укрзализныци.

Переговоры о реструктуризации долга

В компании добавили, что Укрзализныця привлекла финансового советника и «ищет всеобъемлющее решение относительно своих Loan Participation Notes (LPN) путем переговоров с держателями еврооблигаций с целью достижения должного долгового облегчения и смягчения вызовов ликвидности в ближайшие годы».

Напомним

В конце 2024 года Укрзализныця не смогла получить согласие владельцев еврооблигаций на общую сумму около $900 млн на продление моратория на выплату процентов по этим облигациям еще на год и изменение ряда других условий.

Укрзализныця предлагала владельцам своих облигаций капитализировать около $160 млн накопленных процентов по ним и отложить выплату будущих процентов еще на 12 месяцев, а также с возможностью их капитализации для сохранения ликвидности в условиях сложного финансового положения.

В частности, по еврооблигациям на $594,9 млн с погашением 9 июля 2026 года и ставкой 8,25% предлагалось капитализировать проценты на сумму $108,28 млн, что увеличивает объем этого выпуска до $703,18 млн. По еврооблигациям на $300 млн с погашением 7,5 $51,9 млн, что увеличивает выпуск до $351,9 млн.

Однако кредиторы не согласились с этим предложением, поэтому в начале января этого года Укрзализныця приняла решение осуществить платежи по еврооблигациям на сумму $38,27 млн, начисленные с июля 2024 года.