Удлиненный срок службы и повышенный комфорт: Укрзализныця закупает вагоны нового поколения

Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, которые обещают быть более эффективными на протяжении всего жизненного цикла. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что новые вагоны смогут прослужить на 20 лет дольше стандартных, будут иметь удлиненные межремонтные интервалы и потребовать меньше обслуживающего персонала.

Наряду с повышенной эффективностью новые вагоны предложат пассажирам новый уровень комфорта:

кондиционирование, которое будет работать даже при остановках и на малой скорости,

больше пространства для пассажиров,

улучшенная плавность хода и другие усовершенствования.

Дефицит подвижного состава

После начала полномасштабного вторжения «Укрзалізниця» столкнулась с критическим дефицитом пассажирских вагонов. Несмотря на приоритетность медицинских перевозок, билетов для военных и организованных детских групп, значительная часть спроса остается неудовлетворенной из-за отсутствия подвижного состава.

В 2025 году «Укрзалізниця» законтрактует 100 новых вагонов, включая пилотную партию из 5 единиц нового поколения для будущего масштабирования.

Преимущества новых вагонов

Существующий подвижной состав базируется на технологиях 1970-х годов, имеет угольное отопление, полноценно работающее только в движении кондиционирование, а также увеличенные эксплуатационные расходы (обычно требует обслуживания двумя проводниками на вагон).

Партия из 5 новых вагонов с современными системами управления потребует меньшего количества обслуживающего персонала, будет практически на 80% больший срок эксплуатации и вместить больше пассажиров — до 44 в купейном вагоне.

«Если будет дополнительное финансирование из государственного бюджета, „Укрзалізниця“ сможет расширить программу обновления подвижного состава, в частности, закупить больше вагонов нового поколения», — говорится в сообщении.

Комфорт для пассажиров

Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку, что позволит увеличить длину спального места до 2,2 метра. Вагоны будут оснащены пневмоподвешиванием, что гарантирует дополнительную плавность хода и уменьшает колебания во время движения.

Кроме того, в вагонах будут автоматические раздвижные двери и герметичные межвагонные переходы заподлицо с полом. Контроль систем всех вагонов будет осуществляться с купе начальника поезда.

Состоится переход с угольного отопления на полностью электрическое с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе. Современная система позволит использовать климат-контроль даже во время продолжительных остановок поезда.

Срок эксплуатации этих вагонов составит 50 лет благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали, что на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов Укрзализныци.

Инклюзивность и дополнительные удобства

Первые 5 новых пассажирских вагонов будут купированы с возможностью трансформации в вагоны типа СВ. Один вагон будет инклюзивным и будет иметь электрический подъемник, пандус для высокой платформы и увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на колесном кресле.

Пассажиры этих вагонов также получат:

розетки с разъемами USB и Type-C и беспроводной зарядкой для смартфонов;

собственный передвижной по горизонтали столик для верхних полок;

дополнительный умывальник в коридоре вагона.

Стоимость

Ожидаемая стоимость закупки одного вагона составит 95 миллионов 600 тысяч гривен, что меньше суммы аналогичных закупок вагонов подобного типа в европейских железнодорожных компаниях.

Стоимость обслуживания одного пассажирского места в таком вагоне в пересчете на срок службы остается почти неизменной. Срок поставки вагонов — 2,5 года с момента получения производителем предоплаты.