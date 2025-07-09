Удлиненный срок службы и повышенный комфорт: Укрзализныця закупает вагоны нового поколения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2025, 13:35 Читати українською

Удлиненный срок службы и повышенный комфорт: Укрзализныця закупает вагоны нового поколения

Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, которые обещают быть более эффективными на протяжении всего жизненного цикла. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, которые обещают быть более эффективными на протяжении всего жизненного цикла.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что новые вагоны смогут прослужить на 20 лет дольше стандартных, будут иметь удлиненные межремонтные интервалы и потребовать меньше обслуживающего персонала.

Наряду с повышенной эффективностью новые вагоны предложат пассажирам новый уровень комфорта:

  • кондиционирование, которое будет работать даже при остановках и на малой скорости,
  • больше пространства для пассажиров,
  • улучшенная плавность хода и другие усовершенствования.

Дефицит подвижного состава

После начала полномасштабного вторжения «Укрзалізниця» столкнулась с критическим дефицитом пассажирских вагонов. Несмотря на приоритетность медицинских перевозок, билетов для военных и организованных детских групп, значительная часть спроса остается неудовлетворенной из-за отсутствия подвижного состава.

В 2025 году «Укрзалізниця» законтрактует 100 новых вагонов, включая пилотную партию из 5 единиц нового поколения для будущего масштабирования.

Преимущества новых вагонов

Существующий подвижной состав базируется на технологиях 1970-х годов, имеет угольное отопление, полноценно работающее только в движении кондиционирование, а также увеличенные эксплуатационные расходы (обычно требует обслуживания двумя проводниками на вагон).

Партия из 5 новых вагонов с современными системами управления потребует меньшего количества обслуживающего персонала, будет практически на 80% больший срок эксплуатации и вместить больше пассажиров — до 44 в купейном вагоне.

«Если будет дополнительное финансирование из государственного бюджета, „Укрзалізниця“ сможет расширить программу обновления подвижного состава, в частности, закупить больше вагонов нового поколения», — говорится в сообщении.

Комфорт для пассажиров

Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку, что позволит увеличить длину спального места до 2,2 метра. Вагоны будут оснащены пневмоподвешиванием, что гарантирует дополнительную плавность хода и уменьшает колебания во время движения.

Кроме того, в вагонах будут автоматические раздвижные двери и герметичные межвагонные переходы заподлицо с полом. Контроль систем всех вагонов будет осуществляться с купе начальника поезда.

Состоится переход с угольного отопления на полностью электрическое с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе. Современная система позволит использовать климат-контроль даже во время продолжительных остановок поезда.

Срок эксплуатации этих вагонов составит 50 лет благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали, что на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов Укрзализныци.

Инклюзивность и дополнительные удобства

Первые 5 новых пассажирских вагонов будут купированы с возможностью трансформации в вагоны типа СВ. Один вагон будет инклюзивным и будет иметь электрический подъемник, пандус для высокой платформы и увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на колесном кресле.

Пассажиры этих вагонов также получат:

  • розетки с разъемами USB и Type-C и беспроводной зарядкой для смартфонов;
  • собственный передвижной по горизонтали столик для верхних полок;
  • дополнительный умывальник в коридоре вагона.

Стоимость

Ожидаемая стоимость закупки одного вагона составит 95 миллионов 600 тысяч гривен, что меньше суммы аналогичных закупок вагонов подобного типа в европейских железнодорожных компаниях.

Стоимость обслуживания одного пассажирского места в таком вагоне в пересчете на срок службы остается почти неизменной. Срок поставки вагонов — 2,5 года с момента получения производителем предоплаты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами