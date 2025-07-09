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9 июля 2025, 11:04 Читати українською

Во втором квартале венчурные инвестиции в криптпроекты превысили $10 миллиардов: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Компания Трампа подала заявку на спотовый криптофонд (ETF) с инвестициями в биткоин и альтокины

Компания Trump Media and Technology Group Corp. подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на регистрацию нового спотового биржевого фонда (ETF), который будет инвестировать в корзину криптоактивов, включая альтокины.

Новый продукт получил название Truth Social Crypto Blue Chip ETF.

Спонсором фонда выступает компания Yorkville America Digital, а кастодианом — Foris DAX Trust Company. В случае одобрения SEC, акции этого ETF будут торговаться на бирже NYSE Arca.

Согласно проспекту, структура инвестиционного портфеля фонда будет распределяться следующим образом:

  • Биткоин — 70%;
  • Ethereum — 15%;
  • Solana — 8%;
  • Cronos — 5%;
  • XRP — 2%.

Венчурные инвестиции в криптпроекты превысили $10 миллиардов в квартал — это максимум с начала 2022 года

Во втором квартале 2025 года криптопроекты привлекли $10,03 миллиарда венчурных инвестиций.

Пик инвестиций пришелся на июнь, когда было привлечено $5,14 млрд. Это стало самым высоким ежемесячным показателем с января 2022 года.

Лидером квартала по объему привлеченных средств стала компания Strive Funds, связанная с Вивеком Рамасвами, получившая $750 миллионов на биткоин-стратегии. Второе место заняла Twenty One Capital с $585 миллионами, а тройку лидеров замыкает Securitize с раундом в $4.

Среди других крупных сделок следует отметить:

  • Kalshi ($185 млн)
  • Auradine ($153 млн)
  • ZenMEV ($140 млн)
  • Digital Asset ($135 млн)

По количеству сделок лидером стал Coinbase Ventures с 24 инвестициями. В первую пятерку также вошли Animoca Brands, a16z и Pantera Capital.

Больше всего средств поступило в проекты в сфере блокчейн-инфраструктуры и децентрализованных финансов (DeFi), Централизованные финансы (CeFi), NFT и GameFi получили умеренную поддержку, тогда как финансирование сегмента мемкоинов оставалось низким.

За последний год на посевные раунды приходилось 19,41% средств, на стратегические — 14,28%, на предпосевные — 9,26%.

В июне состоялся запуск фонда Galaxy Ventures Fund I, собравший $175 миллионов. В мае Theta Capital Management объявила об аналогичной сумме для инвестиций в стартапы на ранних стадиях.

GameSquare создаст Ethereum-резерв на $100 миллионов посредством публичного размещения акций

Совет директоров технологической компании GameSquare одобрил выделение $100 миллионов для поэтапных инвестиций в Ethereum.

Согласно заявлению, GameSquare подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в марте 2025 года, и она вступила в силу в начале июня.

Это андеррайтинговое (гарантированное) публичное предложение акций, когда ценные бумаги выкупаются брокером для дальнейшего предложения своим клиентам выступает компания Lucid Capital Markets.

GameSquare планирует предложить 8,4 миллиона обыкновенных акций по цене $0,95.

Компания планирует не только сохранять активы, но и получать от портфеля доход. В основе стратегии GameSquare лежит ее собственная платформа Dialectic Medici, которая, согласно заявлению, способна обеспечить доходность до 8−14% годовых благодаря ряду факторов, включая анализ рисков и использование искусственного интеллекта.

DigitalX привлекла более $13 миллионов для расширения биткоин-портфеля

Австралийская компания DigitalX объявила о привлечении инвестиций на сумму 20,7 миллиона австралийских долларов (около $13,5 миллиона США). Эти средства будут направлены на значительное расширение биткоин-портфеля компании.

DigitalX является единственной компанией в Австралии, управляющей криптовалютными биржевыми фондами. В настоящее время ее основным продуктом является DigitalX Bitcoin ETF (BTXX).

Акции DigitalX, котируемые на Австралийской фондовой бирже (ASX) под тикером DCC, отреагировали на новость о новых вложениях ростом более чем на 34%.

В рамках этого раунда финансирование средства предоставили крупные венчурные компании, в частности:

  • Animoca Brands
  • UTXO Management
  • ParaFi Capital

Также к инвесторам присоединился Саймон Герович, CEO Metaplanet — крупнейшего публичного держателя биткоинов в Азии.

Раунд был структурирован в качестве предложения обыкновенных акций по цене 0,074 австралийского доллара.

Кроме того, инвесторы получили по одному ордеру на две акции, цена реализации которого составляет 0,15 австралийского доллара.

Большую часть полученных средств — около $12,5 млн — DigitalX направит на увеличение своего биткоин-портфеля. Остальное пойдет на расширение инфраструктуры и покрытие операционных расходов.

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Источник: Минфин
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