Швейцарский производитель энергетического оборудования планирует построить новый завод в Украине

Швейцарская компания PFIFFNER-Group, специализирующаяся на производстве энергетического оборудования, рассматривает возможность открытия нового завода в Украине, сообщили в Министерстве экономики.

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Отмечается, что об этом шла речь во время онлайн-встречи между первой вице-премьер-министром Украины — министеркой экономики Украины Юлией Свириденко и председателем правления швейцарской промышленной группы PFIFFNER-Group Фрицем Хунцикером и исполнительным директором Марселем Руфенахтом.

Кроме того, PFIFFNER-Group передала правительству Украины сертификат на сумму 100 тысяч. швейцарских франков (более $125 тысяч) на закупке оборудования для нужд украинской энергетической системы.

«Мы благодарны компании PFIFFNER-Group за вклад в восстановление энергосистемы — это сертификат на 100 тысяч франков и потенциальные инвестиции в строительство завода в Украине. Подобная поддержка укрепляет нашу энергетическую устойчивость в условиях постоянных атак», — отметила Свириденко.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности, возможность открытия производственного подразделения этой швейцарской компании в Украине.

В ходе разговора Марсель Руфенахт также подтвердил, что компания PFIFFNER-Group прекратила какие-либо отношения с российской федерацией и выразил готовность и дальше поддерживать Украину в условиях вооруженной агрессии со стороны Москвы.

PFIFFNER-Group

PFIFFNER-Group — швейцарская семейная промышленная группа с более чем столетней историей. Компания специализируется на производстве энергетического оборудования высоковольтных магистральных линий электропередач. В группе работает около 900−1000 сотрудников на 8 производственных площадках.

Весной 2023 года PFIFFNER-Group уже передала Украине помощь в виде энергетического оборудования — шести трансформаторов тока более чем на 300 тыс. швейцарских франков (свыше $375 тысяч).