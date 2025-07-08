Чешский производитель оружия Excalibur Army открыл представительство в Украине

Чешская компания Excalibur Army, входящая в холдинг Czechoslovak Group (CSG), открыла представительство в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет Forbes.

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Что известно

Офис будет заниматься обработкой заказов, документацией, техническими консультациями и будет содействовать сотрудничеству с украинскими партнерами.

Excalibur Army поставляет Украине вооружение с начала полномасштабного вторжения россии, передав более 1000 единиц техники (танки, боевые машины пехоты, артиллерийские системы, реактивные установки) и более 2 млн. крупнокалиберных боеприпасов.

В партнерстве с ООО «Украинская бронетехника» компания подготовила проект производства боеприпасов калибра 155 мм и 105 мм в Украине. Меморандум о сотрудничестве подписан в 2024 году, запуск производства запланирован на 2025 год.

На начальном этапе 50% производства будет локализовано с планами увеличения до 80%.

Справка

Czechoslovak Group (CSG), принадлежащая чешскому предпринимателю Михалу Стрнаду, является глобальной индустриально-технологической группой, специализирующейся на производстве продуктов и технологий для обороны, аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Производственные мощности CSG расположены в Чехии, Словакии, Испании, Италии, Индии, Великобритании и США. Группа экспортирует продукцию по всему миру, инвестируя в развитие своих компаний.

В состав CSG входят Tatra Trucks (Чехия), MSM Group (Словакия), The Kinetic Group (США) и Eldis (Чехия).