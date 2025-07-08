Минфин привлек около 240 млрд грн от выпуска и обмена внутренних гособлигаций

В июне 2025 года Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 37,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Куда пошли деньги

Безопасность и оборона являются главным направлением направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ. Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.

По состоянию на 1 июля, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,84 трлн гривен. Наибольшая доля находится у коммерческих банков (46,1%) и НБУ (36,6%). Доля юридических и физических лиц — 10,1% и 5,1% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,1%, страховых компаний — 1%, а территориальных общин — 0,03%.

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 июля 2025 года по 1 июля 2024 года) вырос на 40%.

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В то же время доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 5,1% по состоянию на начало июля 2025 года (в июле 2024 года — 3,6%), достигнув 94,3 млрд. гривен по состоянию на 1 июля 2025 года.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в июне равнялась 16,37%.

18 июня Министерство финансов в третий раз провело аукцион по обмену облигаций (switch аукцион) внутреннего государственного займа, который прошел с высоким спросом со стороны участников рынка.

По результатам аукциона, были поданы и удовлетворены заявки на общую сумму более 8,2 млрд грн. В обмен на резервные ОВГЗ с погашением 6 августа 2025 инвесторам предложен выпуск резервных облигаций со сроком обращения до 18 апреля 2029, номинальной доходностью 14,56% годовых и купонным платежом 72,80 грн каждые пол года.

Проведение успешного аукциона по обмену позволяет эффективно управлять государственным долгом, уменьшая краткосрочные нагрузки на бюджет и обеспечивает более эффективное управление ликвидностью.

В 2025 году из-за выпуска ОВГЗ в госбюджет привлечено уже около 240 млрд. грн. В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло более 1,6 трлн грн в эквиваленте.

Рейтинг первичных дилеров

По результатам первого полугодия 2025 г. Минфин обновил рейтинг первичных дилеров по объемам приобретения ОВГЗ на первичных аукционах. Лидером среди первоначальных дилеров стал Приватбанк.