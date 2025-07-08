Волатильность BTC, падение ETH и скачок доминирования биткоина — итоги июня крипторынка

В июне общая капитализация рынка криптовалют выросла на 2,62%. Рост сопровождался повышенной волатильностью, вызванной геополитическими событиями на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного обзора криптовалютного рынка за июнь 2025 года, обнародованного аналитическим подразделением Binance — Binance Research.

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Биткоин в течение месяца падал ниже отметки в $100 000, однако завершил июнь на уровне $107 167. Несмотря на резкие колебания, приливы к спотовым ETF оставались сильными, что помогло стабилизировать рынок.

Биткоин продемонстрировал рост на 1,3% по итогам июня и достиг доли в 65% общей капитализации — самого высокого уровня с начала 2021 года. В то же время, Ethereum снизился на 1,4%, несмотря на рост количества транзакций и рекордные объемы застейканных активов.

Топ-10 криптовалют по результатам июня

HYPE (+24,7%) — рост на фоне активности институциональных инвесторов и достижение $1,6 трлн. кумулятивного объема торгов.

BCH (+20,7%) — скачок благодаря прорыву на ключевых технических уровнях.

BTC (+3,9%) — рост вопреки волатильности и макроэкономической неопределенности.

TRX (+3,6%) — положительная динамика на фоне слухов о листинге Tron на NASDAQ из-за слияний.

XRP (+0,8%) — незначительный рост, несмотря на продолжающееся судебное дело Ripple по SEC.

BNB (-0,5%) — коррекция на фоне влияния нулевой комиссии и снижение доходов от транзакций.

ETH (-1,4%) — падение после сильного восстановления в мае.

SOL (-2,2%) — давление из-за перегрузки сети и проблем с DeFi-активностью.

DOGE (-12,7%) — ослабление из-за снижения спроса и крупных переводов китов.

ADA (-16,5%) — падение после отсрочки хардфорка Chang и задержки решения SEC по ETF Grayscale ADA.

Ключевые события июня

В период с 22 по 24 июня было ликвидировано более $1,5 млрд в длинных позициях — больше всего с февраля 2025 года.

За месяц ETF на BTC получили чистый приток в $4,49 млрд, тогда как ETH-ETF — $1,16 млрд.

Доминирование BTC на рынке достигло 65% — самый высокий уровень с начала 2021 года.

Общий объем стабильных монет превысил $250 млрд, а объемы переводов — $21,5 трлн с начала года.

DeFi и CeFi: рост DEX и институциональной активности

Объем TVL у DeFi упал на 2,19% в июне из-за геополитической неопределенности. Однако рынок DEX установил рекорд: доля объема торгов DEX в CEX достигла 27,9%. Наибольший рост зафиксировал PancakeSwap — с 16% в апреле до 42% в июне.

На фоне роста использования DEX, CeFi-платформы запускают гибридные CeDeFi-решения, сочетая ликвидность централизованных бирж с on-chain транзакциями.

NFT: смещение в пользу гейминга

Общий объем торгов NFT вырос на 7,22%, несмотря на падение продаж на Ethereum (-49,9%) и Polygon (-44%). Immutable выросла на 215%, возглавив рынок благодаря игре Guild of Guardians. Коллекция Courtyard на Polygon показала рост продаж на 12%.

Общая капитализация стабильных монет впервые превысила $250 млрд. Закон GENIUS Act, одобренный Сенатом США, дает четкие регуляторные рамки для полностью обеспеченных stablecoin, что способствует новым корпоративным инициативам. Shopify, Stripe, Walmart и Amazon анонсировали внедрение решений на базе USDC.

Перспективы рынка

Несмотря на волатильность, крипторынок демонстрирует устойчивость благодаря ETF, институциональному участию и стабильным монетам. Повышенное доминирование BTC, рост доли DEX и стабилизация NFT-рынка указывают на постепенную адаптацию отрасли к новым условиям.