Число пользователей NovaPay превысило 750 тысяч

Финансовый сервис NovaPay , входящий в группу компаний NOVA (Новая почта), продолжает стремительно наращивать клиентскую базу. С момента запуска мобильного приложения в декабре 2023 года его пользователями стали уже более 750 тысяч клиентов. Об этом во вторник, 8 июля, сообщила пресс-служба компании.

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Структура клиентской базы и преимущества сервиса

По данным компании, среди пользователей приложения — 695 тысяч частных клиентов, почти 62 тысячи физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и более 320 юридических лиц.

«Прежде всего, мы благодарны за доверие, потому что количество пользователей свидетельствует о востребованности наших финансовых услуг. Украинцы выбирают нашу легкость, скорость и возможность получить все в одном приложении — от счета до кредитки или подключения к договору получения наложенного платежа на счет ФЛП», — отметил Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Среди преимуществ сервиса в компании называют быстрые платежи, выгоду до 20% на услуги доставки «Новой почты», кредитные продукты и возможности для инвестирования. Для предпринимателей одной из ключевых функций является возможность за несколько минут открыть счет и получать на него наложенный платеж за товары в тот же день.

Контекст компании

NovaPay стала первым небанковским финансовым учреждением в Украине, получившим расширенную лицензию НБУ, которая дает право открывать счета и выпускать платежные карты.