Для украинцев важнее надежность банка, чем ставка по депозиту — опрос

Почти для трети пользующихся финансовыми услугами украинцев наличие гарантии по вкладам является одним из определяющих критериев при выборе банка для открытия счета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Основным фактором при выборе банка остается восприятие его как надежного и стабильного. По сравнению с 2021 годом этот показатель с 46% вырос до 55%. Еще треть клиентов банков ориентируется на собственный опыт (31% в 2025-м против 25% в 2021 г.).

«Приблизительно такая же доля опрошенных — на наличие гарантий по вкладам, разветвленность сети банкоматов и отделений и отзывы родственников, друзей», — рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай во время презентации результатов Общенационального опроса об осведомленности потребителей финансовых услуг о системе гарантирования вкладов.

Ставка по депозитам играет меньшую роль

При этом, как отметила спикер, на сегодняшний день для украинцев менее важную роль при выборе банка играет процентная ставка по депозитам. Если по итогам 2023 г. на этот фактор ориентировались 37% пользователей банковских услуг, то в 2025 году этот показатель составляет 28%.

Также среди критериев выбора банка, которыми руководствуются украинцы при открытии счета — наличие мобильного приложения для онлайн-банкинга (24%), рекомендации работодателей (14%).

Исследование

Исследование проведено социологической группой Рейтинг по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц в апреле-мае 2025 года.

Аудитория исследования: жители Украины старше 18 лет, которые являются потребителями различных финансовых услуг, во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и А Р Крым .

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с доверительной вероятностью 0,95): не более 2,2%.