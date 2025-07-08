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8 июля 2025, 13:54 Читати українською

Macan увеличивает долю электромобилей Porsche до 36% в первом полугодии 2025 года

Компания Porsche сообщила о глобальных поставках 146 391 автомобилей в первом полугодии 2025 года. Интересно, что около 60% проданных моделей Macan были полностью электрическими, сообщает Investing.

Компания Porsche сообщила о глобальных поставках 146 391 автомобилей в первом полугодии 2025 года.
Фото: itc.ua

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Именно Macan стал самой популярной моделью автопроизводителя в первом полугодии: с января по июнь было поставлено 45 137 автомобилей — на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них 25884 автомобиля были полностью электрическими, а 19253 имели двигатели внутреннего сгорания, которые продолжают продаваться на большинстве рынков за пределами ЕС.

Электрифицированные автомобили (полностью электрические и гибриды) составили 36,1% от общего объема поставок Porsche в первом полугодии, что на 14,5 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2024 года. Полностью электрические модели составляли 23,5%, а подключаемые к сети гибриды — 12,6%.

Член правления по продажам и маркетингу Маттиас Беккер заявил, что полностью электрический Macan сыграл ключевую роль в увеличении продаж электрифицированных автомобилей.

Он отметил, что Porsche сохранила региональный баланс в поставках, невзирая на геополитическое давление, и продолжит согласовывать предложение со спросом в рамках своей текущей стратегии.

Региональные показатели

Северная Америка осталась самым крупным регионом для Porsche: поставки выросли на 10% до 43 577 единиц, что является рекордным показателем для полугодового периода.

Компания заявила, что рост был обусловлен большей доступностью продукции и мерами по защите цен в ответ на повышение импортных тарифов.

Поставки на зарубежные и развивающиеся рынки также выросли на 10% до 30 158 единиц, что является еще одним рекордом для компании.

В то же время в Европе (за исключением Германии) поставки снизились на 8% до 35 381 автомобиля. В Германии было поставлено 15 973 автомобиля, что на 23% меньше. Компания объяснила это снижение высокими показателями предыдущего года из-за «догоняющих» поставок 2023 года.

В Китае поставки упали на 28% до 21302 единиц. Porsche указала на продолжающуюся слабость в сегменте люксовых автомобилей и усиление конкуренции. В целом глобальные поставки снизились на 6% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

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Динамика отдельных моделей

Panamera зафиксировала 14 975 поставок, что на 13% больше, чем в прошлом.

Поставки 911 упали на 9% до 25608 единиц, что, по словам Porsche, произошло после сильных продаж предыдущей модели и поэтапного выпуска обновленных версий.

Поставки 718 Boxster и 718 Cayman упали на 12% до 10 496 единиц, в основном из-за ограничений доступности моделей, связанных с правилами кибербезопасности ЕС. Ожидается, что производство текущей серии 718 завершится в четвертом квартале 2025 года.

Поставки Taycan снизились на 6% до 8302 единиц.

Cayenne зафиксировал падение на 23%, с поставкой 41 873 автомобилей, частично из-за эффекта «догоняющих» поставок предыдущего года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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