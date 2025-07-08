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8 июля 2025, 13:18 Читати українською

Цены на АЗС стабилизировались после июньского скачка: сколько стоят бензин и дизель

После значительного повышения в июне розничные цены на топливо на большинстве украинских АЗС за неделю с 1 по 7 июля почти не изменились. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

После значительного повышения в июне розничные цены на топливо на большинстве украинских АЗС за неделю с 1 по 7 июля почти не изменились.
Фото: pixabay.com

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Розничные цены

Средняя цена:

  • Бензина А-95 выросла всего на 3 копейки, до 58,95 грн/литр.
  • Бензин А-95+ вырос на 8 копеек, до 63,2 грн/литр.
  • Дизтопливо подешевело на 21 копейку, до 55,64 грн/литр.
  • Автогаз снизился на 1 копейку до 34,00 грн/литр.

В течение недели бензин А-95 подорожал на 1 гривну за литр в сетях Ovis, Neftek, «Кворум» и RLS. На АЗС Marshal бензины подорожали на 50 копеек за литр.

В то же время в сети «Олас» бензин А-95, напротив, подешевел на гривну за литр, а дизтопливо и автогаз снизились на 50 копеек за литр. В сетях UPG и «Укрнафта» цены на горючее снизились на 1−1,50 грн/литр.

Оптовая стоимость растет

Несмотря на стабилизацию розничных цен, оптовые цены на топливо продолжают расти. Это происходит из-за повышения европейских котировок и падения курса гривны по отношению к евро.

С 1 по 7 июля оптовая стоимость:

  • Бензин А-95 вырос на 2,66 грн, до 54,40 грн/литр.
  • Дизельного горючего — на 2,20 грн, до 49,03 грн/литр.
  • Автогаза почти не изменилась и составляет 52130 грн за тонну (или 28,15 грн/литр).

Изменения розничных цен на горючее в регионах с 1 по 7 июля, грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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