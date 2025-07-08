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8 июля 2025, 9:40 Читати українською

Словакия снова заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против россии

Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций против россии на уровне послов стран-членов при Европейском Союзе. Об этом сообщил отдел коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел страны.

Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций против россии на уровне послов стран-членов при Европейском Союзе.

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Что известно

Словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не будет поддерживать подготовленный пакет санкций из-за инициативы RePowerEU, предусматривающей полное прекращение поставок российского природного газа в Евросоюз с 1 января 2028 года.

По словам Фицо, это может оказать существенное негативное экономическое влияние на Словакию.

Читайте также: ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против россии

Словацкая Республика высоко оценила рабочие переговоры с представителями Европейской комиссии по теме энергетики и RePowerEU, целью которых было способствовать лучшему пониманию оговорок и требований Словацкой Республики как наиболее пострадавшего государства-члена.

В ведомстве подчеркнули, что предложение RePowerEU является «серьезным вызовом для конкурентоспособности экономики, особенно с точки зрения цен на энергоносители и энергетическую безопасность Словакии», поэтому, мол, Словакия остается на своей текущей позиции в отношении 18-го пакета санкций.

«Словацкая Республика готова продолжать конструктивное общение с Европейской Комиссией, а также на основе своей инициативы продолжать поиск возможных решений в совместном диалоге на благо граждан и бизнеса», — заявило министерство и добавило, что переговоры еще не устранили фундаментальные беспокойства и оговорки, которые Словакия все еще имеет относительно предложения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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