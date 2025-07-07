Ветеран PRO — цифровое пространство для ветеранов и их семей, где собраны все ключевые услуги. Без очередей и бюрократии — все в смартфоне. Об этом писал министр Михаил Федоров.
В «Дии» запустили новое цифровое пространство — Ветеран PRO
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Как воспользоваться Ветеран PRO
- Загрузите или обновите Дию и авторизуйтесь.
- В разделе Услуги откройте Ветеран PRO.
- Выберите подходящую услугу.
Какие услуги уже доступны в Ветеран PRO
- Поиск специалиста по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц
- Ветеранский спорт
- єОселя
- єВідновлення
- Установление статуса личности с инвалидностью в результате войны
- Подача заявления о субсидии
По словам Федорова, это только начало. Следующий шаг — расширение перечня услуг, чтобы ветераны могли быстро получать услуги и взаимодействовать с государством в несколько кликов.
Источник: Минфин
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