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7 июля 2025, 11:39 Читати українською

Лихтенштейн столкнулся с кризисом «зомби-трастов», связанных с россиянами — СМИ

Княжество Лихтенштейн столкнулось с беспрецедентным кризисом: сотни трастов и фондов, связанных с состоятельными россиянами, оказались в состоянии «юридического паралича» после массовой отставки их директоров и доверительных управляющих. Правительство страны создало экстренную рабочую группу для решения проблемы так называемых «зомби-трастов». Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает Financial Times.

Княжество Лихтенштейн столкнулось с беспрецедентным кризисом: сотни трастов и фондов, связанных с состоятельными россиянами, оказались в состоянии «юридического паралича» после массовой отставки их директоров и доверительных управляющих.

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Причина кризиса: страх перед санкциями США

Проблемы начались после того, как власти Лихтенштейна, опасаясь вторичных санкций со стороны США, заняли позицию «нулевой терпимости» к любым рискам, связанным с россией. В сентябре прошлого года финансовый регулятор страны фактически призвал доверительных управляющих разрывать отношения со всеми клиентами, имеющими связи с Россией, назвав это «единственным надлежащим средством» контроля над рисками.

Это стало реакцией на действия США, которые в 2024 году наложили санкции на ряд лиц и компаний в Лихтенштейне, а также предупредили, что могут применить вторичные санкции против любых иностранных финансовых учреждений, работающих с определенными российскими клиентами, даже если те не находятся под персональными санкциями. В результате началась массовая отставка директоров, которые опасались юридических и репутационных последствий.

Масштаб проблемы и активы

По оценкам, количество таких «осиротевших» юридических лиц, которые существуют на бумаге, но не имеют руководства, может достигнуть 800. На данный момент официальные данные правительства свидетельствуют о 350 компаниях, которые «зависли» в ожидании, и 85, которые уже полностью «осиротели», поскольку для них невозможно назначить даже ликвидатора.

Активы, застрявшие в этих трастах, оцениваются в миллиарды долларов и включают все: от денежных средств до яхт, самолетов, семейных офисов и элитной недвижимости. Подавляющее большинство владельцев этих активов — это не подсанкционные россияне, проживающие в странах ЕС или в Дубае.

Риски для финансового центра

Этот кризис создает угрозу для всего финансового сектора Лихтенштейна, включая крупные банки, и подрывает репутацию княжества как надежного и стабильного финансового центра. Кроме того, юристы предупреждают о риске давления на Лихтенштейн со стороны россии, которая может попытаться вмешаться в ситуацию.

Правительство Лихтенштейна признало серьезность проблемы. Была создана специальная руководящая группа с участием министерств и представителей бизнеса для разработки возможных решений. В то же время Министерство финансов США заявило, что сотрудничает с властями Лихтенштейна по вопросам противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций.

Почему это важно

Кризис «зомби-трастов» в Лихтенштейне демонстрирует огромную силу и экстерриториальное влияние вторичных санкций США. Он показывает, что один только страх быть отрезанным от американской финансовой системы настолько силен, что может парализовать финансовый сектор целой страны, даже если эта страна формально соблюдает все санкции ЕС.

Для бизнес-модели Лихтенштейна, построенной на обещаниях стабильности, конфиденциальности и защиты от геополитики, это экзистенциальная угроза. Кризис доказывает, что в современном взаимосвязанном мире ни один финансовый центр не может быть абсолютно «нейтральной гаванью».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
7 июля 2025, 12:10
#
В Балотах всё спокойно
Міні засвідчить
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 июля 2025, 13:38
#
Страна с населением не более 41 тыс
человек столкнулась с кризисом зомби-
трастов в количестве до 800 юр.лиц.

Неплохо так россияне влезли
в финансовую систему княжества.

p.s. в среднем, один российский траст
на 50 жителей Лихтенштейна…
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