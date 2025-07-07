Саудовская Аравия в августе существенно повысит цены на нефть для азиатских и европейских покупателей, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.
Саудовская Аравия в августе существенно повысит цены на нефть для Азии и Европы
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Что известно
Основной сорт, поставляемый в Азию, — Arab Light — подорожает на $1 за баррель, до максимума за 4 месяца. Он будет стоить на $2,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.
Цены на все сорта нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $1,4 за баррель.
Источник: Минфин
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