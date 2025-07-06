Фонд гарантирования вкладов начинает продажу активов АО «Коминвестбанк», признанного неплатежеспособным в декабре 2024 года. Первый лот — бывшее отделение банка в центральной части города Днепр — на аукционе уже 10 июля. Торги состоятся в системе Прозорро. Продажа по английской модели аукциона. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фонд гарантирования впервые выставил на торги имущество Коминвестбанка
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Входящий в лот
В составе лота G22N027673 на продажу выставлено не только здание отделения банка, но и 68 единиц основных средств — сейфы, шкафы, столы, стулья
Офис, общей площадью более 140 кв.м., размещается на первом этаже жилого дома по адресу г. Днепр, улица Мостовая, 2. Здание находится в центральной части города, в 500 метрах от центрального парка — Парка имени Лазаря Глобы.
Читайте также: Фонд гарантирования ввел временную администрацию в Коминвестбанк
Вся информация об активах содержится в публичном паспорте актива и виртуальной комнате данных.
Какая стоимость лота
Аукцион состоится 10 июля в системе Прозорро.Продажи по английской модели. Все детали о том, как принять участие в торгах — по ссылке.
- Активы на продажу выставляются впервые.
- Стартовая цена продажи — 9,5 млн грн.
Обратите внимание: для участия в аукционе заинтересованные покупатели должны подать свои предложения до 20:00 09 июля.
Напомним, участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «Коминвестбанк».
Напомним
«Минфин» писал что правление Национального банка приняло решение об отнесении Коминвестбанка к категории неплатежеспособных.
Решение принято в связи с неприведением Коминвестбанка в свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.
Комментарии