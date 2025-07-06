Фонд гарантирования впервые выставил на торги имущество Коминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов начинает продажу активов АО «Коминвестбанк», признанного неплатежеспособным в декабре 2024 года. Первый лот — бывшее отделение банка в центральной части города Днепр — на аукционе уже 10 июля. Торги состоятся в системе Прозорро. Продажа по английской модели аукциона. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Входящий в лот

В составе лота G22N027673 на продажу выставлено не только здание отделения банка, но и 68 единиц основных средств — сейфы, шкафы, столы, стулья и т. д.

Офис, общей площадью более 140 кв.м., размещается на первом этаже жилого дома по адресу г. Днепр, улица Мостовая, 2. Здание находится в центральной части города, в 500 метрах от центрального парка — Парка имени Лазаря Глобы.

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Вся информация об активах содержится в публичном паспорте актива и виртуальной комнате данных.

Какая стоимость лота

Аукцион состоится 10 июля в системе Прозорро.Продажи по английской модели. Все детали о том, как принять участие в торгах — по ссылке.

Активы на продажу выставляются впервые.

Стартовая цена продажи — 9,5 млн грн.

Обратите внимание: для участия в аукционе заинтересованные покупатели должны подать свои предложения до 20:00 09 июля.

Напомним, участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «Коминвестбанк».

Напомним

«Минфин» писал что правление Национального банка приняло решение об отнесении Коминвестбанка к категории неплатежеспособных.

Решение принято в связи с неприведением Коминвестбанка в свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.