Бизнесу обещают более гибкие правила: в Раду подан новый законопроект по «Клубу белого бизнеса»

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил о представлении нового законопроекта, совершенствующего правовой режим Территории высокого уровня налогового доверия — так называемого «Клуба белого бизнеса».

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По его словам, инициатива появилась по запросу бизнеса, который предложил ряд изменений в действующие правила участия в этом режиме.

«Мы учли предложения предпринимателей и предложили более гибкие условия доступа», — заявил Гетманцев.

Что меняется

Среди основных изменений:

Смягчение требования «отсутствия фактов нарушения налоговых обязанностей по представлению отчетности» — разрешается наличие штрафов в пределах одной минимальной зарплаты (8 тыс. грн), при условии их уплаты.

Урегулирование расчета зарплатного критерия для плательщиков, имеющих уникальный КВЭД в пределах региона или страны.

Доработка показателя уровня уплаты НДС с целью расширения круга плательщиков, для которых объективно не должен применяться этот критерий.

Урегулирование процедуры проверок — если проверка уже начата, действуют четкие правила.

Распространение общей преференции по непроведению документальных плановых проверок налогоплательщиков, включенных в Перечень, также на налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции

Прозрачность структуры собственности — обязательно наличие данных о конечном бенефициаре и отсутствие отметки о возможной недостоверности такой информации в ЕГР.

Уточнение порядка расчета налога на прибыль — для более объективной оценки.

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Гетманцев подчеркнул, что проект закона — еще один шаг к укреплению доверия между государством и бизнесом. Следующий этап — работа в комитете и обсуждение с предпринимателями.