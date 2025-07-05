Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил о представлении нового законопроекта, совершенствующего правовой режим Территории высокого уровня налогового доверия — так называемого «Клуба белого бизнеса».
Бизнесу обещают более гибкие правила: в Раду подан новый законопроект по «Клубу белого бизнеса»
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По его словам, инициатива появилась по запросу бизнеса, который предложил ряд изменений в действующие правила участия в этом режиме.
«Мы учли предложения предпринимателей и предложили более гибкие условия доступа», — заявил Гетманцев.
Что меняется
Среди основных изменений:
- Смягчение требования «отсутствия фактов нарушения налоговых обязанностей по представлению отчетности» — разрешается наличие штрафов в пределах одной минимальной зарплаты (8 тыс. грн), при условии их уплаты.
- Урегулирование расчета зарплатного критерия для плательщиков, имеющих уникальный КВЭД в пределах региона или страны.
- Доработка показателя уровня уплаты НДС с целью расширения круга плательщиков, для которых объективно не должен применяться этот критерий.
- Урегулирование процедуры проверок — если проверка уже начата, действуют четкие правила.
- Распространение общей преференции по непроведению документальных плановых проверок налогоплательщиков, включенных в Перечень, также на налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции
- Прозрачность структуры собственности — обязательно наличие данных о конечном бенефициаре и отсутствие отметки о возможной недостоверности такой информации в ЕГР.
- Уточнение порядка расчета налога на прибыль — для более объективной оценки.
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Гетманцев подчеркнул, что проект закона — еще один шаг к укреплению доверия между государством и бизнесом. Следующий этап — работа в комитете и обсуждение с предпринимателями.
Источник: Минфин
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