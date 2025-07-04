Европейские рынки падают на фоне ожидания «тарифных писем» от Трампа

Фондовые рынки Великобритании и других стран Европы открылись снижением в пятницу. Падение происходит на фоне усиления торговой неопределенности, поскольку инвесторы ожидают официальных заявлений о новых пошлинах от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет investing.com.

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Падение на европейских биржах

Британский индекс «голубых фишек» FTSE 100 снизился на 0,2%. В то же время британский фунт стерлингов упал на 0,1% по отношению к доллару, однако удерживается выше отметки 1,36.

Падение затронуло и другие ключевые европейские рынки: немецкий индекс DAX снизился на 0,5%, а французский CAC 40 упал почти на 1%.

Приближение тарифного дедлайна

Беспокойство инвесторов вызвано заявлением Дональда Трампа, сделанным накануне. Он сообщил, что в пятницу правительство США начнет рассылать письма крупным экономикам с подробным описанием новых тарифных ставок, которые начнут действовать с 1 августа.

По словам Трампа, ставки будут варьироваться в широком диапазоне: от 10−20% до 60−70%.

Крайний срок для избежания этих повышенных пошлин путем заключения двусторонних соглашений истекает 9 июля. Несмотря на первоначальный оптимизм американских чиновников, на сегодня было объявлено только о трех таких соглашениях.