Доллар подорожал, евро подешевело: обновленный курс НБУ

Национальный банк Украины установил на 7 июля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,7341 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

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Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 49,1210 грн/евро. Это на 5 копеек ниже, чем в пятницу. Напомним, что 2 июля, официальный курс европейской валюты достиг нового исторического максимума — 49,4093 грн/евро.

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