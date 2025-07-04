В Киеве возобновили движение кольцевой электрички после обстрела

После повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате вражеского обстрела и добросовестной работы путейщиков и железнодорожных энергетиков — Kyiv City Express снова курсирует по всему кольцу. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Пока еще ведутся ремонтные работы одного пути. Посадка и высадка пассажиров в обе стороны (по часовой стрелке и против) по станции Киев-Волынский осуществляется на 2 пути, платформа № 2.

Первым по восстановленному уже маршруту двинулся поезд Б15 из Святошино в направлении Дарницы через станцию Вокзальная.

Все отправления — по графику.

Напомним

«Минфин» писал, что в ночь с 3 на 4 июля, российские войска в очередной раз атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате вражеских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах города.

По данным медиков, известно о 24 пострадавших, 12 из них находятся в стационарах столичных больниц. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.