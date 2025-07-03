ВОЗ предлагает повысить акцизы на табак, алкоголь и сладкие напитки на 50% к 2035 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с новой масштабной инициативой, упорно призывая страны к 2035 году повысить цены на табачную, алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки, по меньшей мере, на 50%. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Целью является остановка распространения хронических заболеваний и привлечения крайне необходимых дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Инициатива «3 на 35» является ответом на острую нехватку ресурсов в системах здравоохранения, вызванную распространением неинфекционных заболеваний (НИЗ), сокращением внешней помощи и ростом государственного долга стран.

Эпидемия НИЗ в значительной степени вызвана потреблением табака, алкоголя и сахаросодержащих напитков. Эти патологии, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также диабет, являются причиной более 75% смертей в мире.

Как отмечается в недавно опубликованном докладе, разовое увеличение цен на такую продукцию на 50% позволило бы в последующие 50 лет уберечь от преждевременной смерти 50 миллионов человек.

Налоги как эффективный инструмент

«Налоги на цели здравоохранения — один из самых эффективных инструментов, которые есть в нашем распоряжении. Они позволяют сократить потребление вредной продукции и получить дополнительные доходы, которые государство может реинвестировать в здравоохранение, образование и социальную защиту. Пора действовать», — заявил помощник Генерального директора В О Джереми Фаррар.

Инициатива преследует амбициозную, но достижимую цель: в ближайшие 10 лет собрать налогов на сумму $1 трлн. За период с 2012 по 2022 год почти 140 стран повысили налоги на табачные изделия, в результате чего их реальная цена выросла в среднем более чем на 50%, что продемонстрировало возможность масштабных изменений.

Препятствия

Правительства разных стран, от Колумбии до Южной Африки, убедились, что более высокие налоги на вредную продукцию снижают ее потребление и увеличивают доходную часть бюджета. Однако во многих странах сохраняются налоговые стимулы для производителей такой продукции, включая табачные изделия.