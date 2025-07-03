Дроны для ВСУ: Украина подписала соглашение о совместном производстве с американской компанией

Украина и американская компания Swift Beat, LLC заключили меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве. Это соглашение направлено на значительное расширение производства беспилотных систем для нужд Украины. Об этом сообщает Офис президента.

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Соглашение в Дании в присутствии президента Владимира Зеленского подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO американской компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт.

Документ предусматривает, что Swift Beat расширит свои производственные мощности, а современные дроны будут поставляться Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости.

Сотни тысяч дронов для ВСУ

Благодаря этому партнерству количество необходимых беспилотных систем для Вооруженных Сил Украины значительно возрастет. Речь идет о сотнях тысяч дронов уже в этом году, с последующим увеличением объемов в 2026 году.

Компания будет производить для ВСУ различные типы дронов:

Дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников и ракет.

Квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики.

Ударные дроны среднего класса для поражения враждебных целей.

Также планируется разработка новых инновационных решений, в частности, перехватчиков крылатых и баллистических ракет, автоматических турелей и разведывательных платформ.

«Это документ о копродакшне между Украиной и США. Это будет несколько кампаний. Сосредотачиваются на дронах разного типа. Но то, что самое главное — это этот год и следующий. Этот год — сотни тысяч. И следующий год — будет увеличение», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что главный компонент документа — это производство дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность в Украине.

«Сейчас мы подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание „шахедов“ в большом количестве. Поэтому я считаю, что это хорошее начало — работать в этом направлении», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что некоторые украинские оборонные предприятия получат доступ к новым технологиям, что позволит расширить производство.

Swift Beat

Swift Beat, LLC — это американская компания, имеющая значительное присутствие в Украине. Она специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом. Компания активно сотрудничает с украинскими инженерами и военными, проводя тестирование дронов непосредственно на территории Украины.