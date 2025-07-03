Дроны для ВСУ: Украина подписала соглашение о совместном производстве с американской компанией

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июля 2025, 16:13 Читати українською

Дроны для ВСУ: Украина подписала соглашение о совместном производстве с американской компанией

Украина и американская компания Swift Beat, LLC заключили меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве. Это соглашение направлено на значительное расширение производства беспилотных систем для нужд Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Украина и американская компания Swift Beat, LLC заключили меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве.
Фото: president.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соглашение в Дании в присутствии президента Владимира Зеленского подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO американской компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт.

Документ предусматривает, что Swift Beat расширит свои производственные мощности, а современные дроны будут поставляться Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости.

Сотни тысяч дронов для ВСУ

Благодаря этому партнерству количество необходимых беспилотных систем для Вооруженных Сил Украины значительно возрастет. Речь идет о сотнях тысяч дронов уже в этом году, с последующим увеличением объемов в 2026 году.

Компания будет производить для ВСУ различные типы дронов:

  • Дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников и ракет.
  • Квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики.
  • Ударные дроны среднего класса для поражения враждебных целей.

Также планируется разработка новых инновационных решений, в частности, перехватчиков крылатых и баллистических ракет, автоматических турелей и разведывательных платформ.

«Это документ о копродакшне между Украиной и США. Это будет несколько кампаний. Сосредотачиваются на дронах разного типа. Но то, что самое главное — это этот год и следующий. Этот год — сотни тысяч. И следующий год — будет увеличение», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что главный компонент документа — это производство дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность в Украине.

«Сейчас мы подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание „шахедов“ в большом количестве. Поэтому я считаю, что это хорошее начало — работать в этом направлении», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что некоторые украинские оборонные предприятия получат доступ к новым технологиям, что позволит расширить производство.

Swift Beat

Swift Beat, LLC — это американская компания, имеющая значительное присутствие в Украине. Она специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом. Компания активно сотрудничает с украинскими инженерами и военными, проводя тестирование дронов непосредственно на территории Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
3 июля 2025, 17:55
#
З цікавого тут те, що цей Ерік Шмідт — це той самий Ерік Шмідт, який екс-CEO самого гугла. І хоч сама компанія — це стартап, заснований два роки тому, але такий CEO скоріш за все таки міг зібрати непогану команду для розробки ефективних алгоритмів AI для дронів. А це дуже важливо (і може бути поясненням неймовірної точності наших далекобійних дронів).
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами