МВФ отклонил план Пакистана по предоставлению льгот майнерам

Международный валютный фонд (МВФ) отклонил план властей Пакистана по субсидированию тарифов для майнеров и некоторых других контрагентов.

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МВФ обеспокоен общим состоянием энергетического сектора страны и считает, что предоставление субсидий может усугубить кризис.

Напомним, в сентябре 2024 года министерство предложило шестимесячный тарифный пакет для ряда сфер, в частности для криптомайнинга, по ставке в 23−24 рупии ($0,08) за 1 кВтч. Однако МВФ выступил против, и период предоставления льгот сократили до трех месяцев.

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В ноябре 2024 года власти, как мера по стимулированию потребления избыточной электроэнергии, предложили ввести субсидии, однако МВФ отверг и этот план, сославшись на то, что подобные «налоговые каникулы» могут негативно повлиять на экономику.

По словам министра, несмотря на скептицизм МВФ, правительство продолжает работу с заинтересованными сторонами. Также политик отметил, что власти намерены расширить перечень мер по прекращению краж электроэнергии.

Напомним

В конце мая 2025 года власти Пакистана объявили о том, что выделят дополнительно 2000 МВт избыточной электроэнергии на развитие сфер майнинга и ИИ. Однако МВФ раскритиковал и этот шаг, поскольку подобные меры могут негативно повлиять на рынок в целом.