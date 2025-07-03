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3 июля 2025, 13:35 Читати українською

Standard Chartered прогнозирует, что биткоин достигнет $200 000 к концу года

Британский международный финансовый конгломерат Standard Chartered оптимистично настроен по отношению к курсу биткоина до конца 2025 года, ссылаясь на растущие корпоративные закупки и сильный приток средств в биржевые фонды (ETF).

Британский международный финансовый конгломерат Standard Chartered оптимистично настроен по отношению к курсу биткоина до конца 2025 года, ссылаясь на растущие корпоративные закупки и сильный приток средств в биржевые фонды (ETF).► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиБанк прогнозирует, что биткоин установит новые максимумы на уровне $135 000 к концу третьего квартала, а затем превысит $200 000 к концу 2025 года.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Банк прогнозирует, что биткоин установит новые максимумы на уровне $135 000 к концу третьего квартала, а затем превысит $200 000 к концу 2025 года. Об этом заявил руководитель отдела исследования цифровых активов банка Джефф Кендрик в отчете.

«Благодаря увеличению инвесторских потоков мы верим, что BTC вышел за пределы предыдущей динамики, когда цены падали через 18 месяцев после цикла «халвинга», — сказал Кендрик, добавив, что типичная тенденция халвинга могла бы привести к падению цен в сентябре или октябре 2025 года.

Последний отчет подтверждает оптимистический прогноз Standard Chartered по биткоину — банк ожидает роста до $500 000 за монету к 2028 году.

Цикл халвинга биткоина больше не работает

В своем новом анализе Кендрик сосредоточился на потенциальном влиянии цикла халвинга биткоина — ценовой модели, связанной с событиями халвинга BTC, происходящими примерно каждые четыре года.

Уменьшая вознаграждение за майнинг биткоина на 50% при каждом халвинге, события халвинга BTC исторически были связаны как с последующими скачками цены, так и с последующими коррекциями.

Хотя два предыдущих цикла халвинга в 2016 и 2020 годах привели к падению цен на биткоин приблизительно через 18 месяцев после халвинга, влияние последнего халвинга биткоина в апреле 2024 года, вероятно, будет другим благодаря новым факторам, таким как сильный приток средств в ETF.

«Мы ожидаем, что цены возобновят свой восходящий тренд, поддерживаемый продолжением сильных покупок ETF и корпоративных резервов биткоина», — отметил Кендрик, подчеркивая, что оба этих фактора отсутствовали в предыдущих циклах халвинга.

В то же время Standard Chartered все еще не исключает, что цена может быть несколько нестабильной в конце третьего и начале четвертого квартала из-за опасений относительно модели коррекции из предыдущих халвингов.

Отток средств из Bitcoin ETF после 15 дней притока

Последние выводы Кендрика по поводу бычьего влияния ETF и корпоративных покупок в противовес давлению от цикла халвинга появились тогда, когда спотовые Bitcoin ETF зафиксировали отрицательные потоки после 15 дней притока.

По данным SoSoValue, американские спотовые Bitcoin ETF зафиксировали отток в размере $342,3 миллиона во вторник, что стало их первым оттоком с 6 июня.

По словам Кендрика, потоки Bitcoin ETF и корпоративные закупки составили 245 000 BTC во втором квартале.

«Мы ожидаем, что этот уровень будет превышен как в третьем, так и в четвертом кварталах», — добавил он.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $109 570.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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