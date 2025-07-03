Мировые центробанки в мае закупили 20,5 тонн золота

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июля 2025, 11:33 Читати українською

Мировые центробанки в мае закупили 20,5 тонн золота

Мировые центробанки в мае, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 20,5 тонны.

Мировые центробанки в мае, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 20,5 тонны.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСколько купили золотаЭто больше, чем в апреле (15,6 тонны по уточненным данным), но все еще меньше, чем в среднем за последние 12 месяцев (около 27 тонн, подсчитали аналитики WGC).
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько купили золота

Это больше, чем в апреле (15,6 тонны по уточненным данным), но все еще меньше, чем в среднем за последние 12 месяцев (около 27 тонн, подсчитали аналитики WGC).

«Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке, возможно, усилило стратегическую привлекательность золота для центральных банков, стремящихся защитить резервы от геополитических потрясений», — отмечает аналитик WGC Марисса Салим.

Читайте также: Золото и серебро дорожают: на каких монетах Украины можно заработать больше

Самыми активными покупателями золота в мае были Казахстан (увеличил запасы на 7,4 тонны), Турция (6,4 тонны), Польша (6,2 тонны), Китай (1,9 тонны), Чехия (1,6 тонны), Киргизия (1,3 тонны) и Камбоджа (1 тонна). Закупки других центробанков были менее 1 тонны.

Лидером по объему продаж оказался центробанк Сингапура (минус 5,4 тонны).

Недавно WGC провел опрос представителей центробанков разных стран, напоминает Салим, и 43% респондентов отметили, что их страна в ближайший год будет закупать золото. А в то, что в целом запасы золота в мировых центробанках продолжат расти, верит 95% опрошенных.

Делая такой вывод, респонденты ссылаются на способность золота диверсифицировать и хеджировать активы во время кризиса и инфляции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами