Уровень безработицы в Украине в июне снизился до 12%, а уровень бедности вырос до 25,2%

В июне 2025 года уровень безработицы в Украине снизился до 12% — новый наименьший показатель с начала полномасштабной войны. Впрочем, прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в июне 2025 года выросла до 25,2%. Об этом пишет Центр экономической стратегии со ссылкой на данные Info Sapiens.

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Что происходит на рынке труда

Рынок труда Украины очень остро ощущает на себе все вызовы полномасштабной войны.

Экономический шок начала российского вторжения повлек за собой падение как спроса, так и предложения труда — бизнесы не нанимали, а люди не подавались на работу.

Впоследствии спрос на рабочую силу стал восстанавливаться, но медленно; в то же время количество желающих найти новую работу уже летом 2022 года взлетело и превысило средние показатели 2021 года.

Впрочем, дальше тренды разошлись: потребность в рабочей силе все время восстанавливалась вместе с восстановлением экономики, а активность соискателей работы все время сокращалась — не в последнюю очередь из-за миграции украинцев за границу и мобилизации в Сил обороны.

Активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны.

Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме колеблется в пределах 80−90% от среднего уровня 2021 года. Количество новых вакансий практически прекратило рост и остается на уровне 85−90% с 2021 года.

Уровень бедности растет

С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные о безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens производит собственные оценки его уровня. Согласно им, в июне 2025 года уровень безработицы в Украине снизился до 12% — новый наименьший показатель с начала полномасштабной войны. Впрочем, прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в июне 2025 года выросла до 25,2%.

В последние несколько лет в Украине наблюдается четкий тренд на уменьшение уровня безработицы, однако уровень бедности остается относительно стабильным.