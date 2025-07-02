В Германии запустят регулируемый стейблкоин с привязкой к евро

Дочерняя компания Deutsche Bank — DWS — Flow Traders и Galaxy сообщили, что их совместное предприятие AllUnity планирует выпустить первый в Германии регулируемый стейблкоин с привязкой к евро . Об этом пишет Incrypted.

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Что известно

Организация получила лицензию учреждения электронных денег (EMI) от Федерального управления финансового надзора BaFin. В заявлении говорится, что стейблкоин EURAU будет соответствовать европейскому регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Как отметили в AllUnity, EURAU будет полностью обеспечен резервами и будет давать прозрачность на институциональном уровне благодаря регулярным отчетам о резервах и соблюдению регуляторных требований.

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Токен предназначен для круглосуточных мгновенных трансграничных расчетов, а также для интеграции в инфраструктуру регулируемых финансовых учреждений, финтех-платформ, как в Европе, так и за ее пределами, следует из заявления.

Генеральный директор AllUnity Александер Гептнер прокомментировал получение лицензии EMI от BaFin:

«Эта лицензия — не просто преодоление регуляторного барьера. Это фундаментальный шаг к созданию действительно безопасной, прозрачной и совместимой с требованиями регуляторов цифровой платежной экосистемы для Европы и глобальных рынков».