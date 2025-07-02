путин разрешил инвесторам из «недружественных стран» выводить деньги из россии

Президент россии владимир путин подписал указ, создающий возможность для привлечения новых иностранных инвестиций на российские финансовые рынки, позволяя выводить капитал из страны вопреки санкционным ограничениям. В то же время активы «старых» инвесторов остаются замороженными. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Что известно

Согласно новому указу, инвесторы, в частности из так называемых «недружественных стран», смогут вкладывать средства в российские ценные бумаги, не используя специальные заблокированные счета. Вместо них будут созданы номинальные счета нового типа.

Ключевое отличие заключается в том, что эти новые счета позволят выводить капитал и полученные доходы за пределы россии. Таким образом, указ дает понять, что жесткие ограничения на движение капитала, введенные после 2022 года, не будут распространяться на «свежие деньги» от новых инвесторов.

Замороженные активы остаются заблокированными

В то же время это решение никак не повлияет на судьбу денег, которые уже заморожены на старых счетах. Эти средства, принадлежащие инвесторам, которые вкладывали деньги в российскую экономику до полномасштабного вторжения, остаются заблокированными.

После начала войны россия ввела жесткий контроль над движением капитала, что привело к замораживанию миллиардов долларов дивидендов, купонных выплат и доходов от продажи активов, принадлежащих инвесторам из западных стран.

Глава Центробанка россии ельвира набиуллина ранее заявляла, что россии нужны новые инвестиции, и поэтому «свежий капитал» не должен попадать под действие ранее введенных ограничений.

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Почему это важно

Этот указ является отчаянной попыткой Кремля привлечь новые иностранные инвестиции в свою изолированную экономику, которая находится под огромным давлением из-за военных расходов и санкций. Он создает дискриминационную двухуровневую систему: «старые» инвесторы остаются финансовыми заложниками, тогда как для «новых» расстилают красную дорожку с обещанием не блокировать их деньги.

Главный вопрос заключается в том, кто решится воспользоваться этим предложением. Это огромная авантюра со стороны Кремля, рассчитанная на инвесторов, готовых игнорировать колоссальные политические, репутационные и юридические риски. Доверие к обещаниям правительства, которое уже фактически конфисковало средства предыдущих инвесторов, крайне низкое.

Этот шаг является сигналом слабости. Он показывает, что внутреннего капитала уже не хватает для поддержания экономики, и Кремль вынужден искать помощи извне, даже у тех, кого он называет «недружественными».