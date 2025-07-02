Основатель Amazon Безос продал еще более 3,3 миллионов акций компании

Основатель американского технологического гиганта Amazon Джефф Безос продал еще более 3,3 миллионов акций компании. Об этом сообщает CNBC .

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Что известно

Безос продал более 3,3 миллионов акций своей компании на сумму около $736,7 миллионов.

Эта продажа является частью ранее согласованного плана, принятого Безосом в марте. За ним он планирует продать еще до 25 миллионов акций Amazon до 29 мая 2026 года.

Отмечается, что Безос, ушедший с поста генерального директора Amazon в 2021 году, но остающийся главой правления, в последние годы регулярно продавал акции компании, хотя все еще остается самым индивидуальным ее акционером.

В феврале 2024 г. он принял аналогичный план, согласно которому продал до 50 миллионов акций Amazon до конца января этого года.

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Сам Безос ранее заявлял, что будет ежегодно продавать акции Amazon на сумму около 1 миллиарда долларов для финансирования своей космической компании Blue Origin.

Он также пожертвовал акции Day 1 Academies, своей некоммерческой организации, которая в нескольких штатах строит сеть дошкольных учреждений, где преподавание ведется методом Монтессори.