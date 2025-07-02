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2 июля 2025, 12:36 Читати українською

Национальный депозитарий передадут НБУ — меморандум по МВФ

Украина планирует оптимизировать структуру собственности Национального депозитария Украины (НДУ), являющегося центральным депозитарием страны. Об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) по результатам восьмого пересмотра, сообщает Интерфакс-Украина.

Украина планирует оптимизировать структуру собственности Национального депозитария Украины (НДУ), являющегося центральным депозитарием страны.
Фото: НБУ

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Этот шаг должен создать необходимые предпосылки для привлечения международных инвесторов, являющихся ключевым элементом целевой модели инфраструктуры рынка капитала.

Согласно документу Украина разработает дорожную карту для содействия передаче государственной доли в уставном капитале НГУ под управление Национального банка Украины. Эту дорожную карту должен утвердить Совет финансовой стабильности до конца июля 2025 года.

Расширение доступа для иностранных инвесторов

Меморандум также отмечает, что НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уже ввели необходимые механизмы для прямого доступа иностранных инвесторов к рыночным долговым инструментам. Речь идет о муниципальных облигациях и других долговых инструментах, связанных с реконструкцией Украины.

НКЦБФР, НГУ и НБУ будут стремиться установить прямую связь между украинским центральным депозитарием и иностранными центральными депозитариями до конца июля 2025 года. Это расширит доступ иностранных инвесторов к более широкому кругу инструментов и рынков.

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Согласно меморандуму, план действий по практическому внедрению целевой модели инфраструктуры рынка капитала, разработанный Нацбанком в консультации с НКЦБФР, Министерством финансов и международными финансовыми учреждениями, должен быть готов к концу июня 2025 года. Однако информация о нем отсутствует.

По состоянию на начало этого года структура собственности НИУ была такой:

  • НБУ напрямую владел 25% акций, а его Корпоративный пенсионный фонд — еще 10,9399%.
  • Государству в лице НКЦБФР принадлежало 25%.
  • Сбербанка — 24,9903%.
  • Укрэксимбанк — 9,9903%.

В прошлом году выручка Нацдепозитария выросла на 2,7% - до 109,75 млн грн, тогда как чистая прибыль сократилась на 46,7% - до 8,98 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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