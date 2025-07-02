Экспорт ИТ-услуг в мае 2025 года уменьшился на 4,2% до $545 миллионов

В мае этого года объем IT-экспорта уменьшился на 4,2% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на 24 миллиона долларов меньше по сравнению с апрелем. Кроме того, эти показатели на 2,7% или $15 миллионов меньше по сравнению с маем 2024 года. Об этом со ссылкой на данные НБУ пишет Львовский ІТ Кластер.

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Как изменился IT-экспорт

В общей сложности за 5 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила $2,7 миллиарда. Это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $11 миллионов.

«Впервые за последние 4 месяца мы наблюдаем падение объемов экспорта компьютерных услуг. По нашим прогнозам в начале этого года, снижение объемов экспорта ИТ-услуг в 2025 году должно было составить от 1,5% при положительном сценарии — до 3,5% при негативном. Вероятно, в июне мы также будем наблюдать падения показателей. В то же время, если тенденция к росту, которая наблюдалась в предыдущие три месяца, сохранится, мы осторожно ожидаем, что до конца этого года экспорт ИТ-услуг будет оставаться стабильным и даже сможет повторить результат 2024 года. мы не видим оснований ожидать роста IT-экспорта», — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера .

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в мае 2025 года составила $1,27 миллиарда, что на $45 миллионов или 3,4% меньше по сравнению с апрелем.