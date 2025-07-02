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2 июля 2025, 8:00 Читати українською

Экспорт ИТ-услуг в мае 2025 года уменьшился на 4,2% до $545 миллионов

В мае этого года объем IT-экспорта уменьшился на 4,2% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на 24 миллиона долларов меньше по сравнению с апрелем. Кроме того, эти показатели на 2,7% или $15 миллионов меньше по сравнению с маем 2024 года. Об этом со ссылкой на данные НБУ пишет Львовский ІТ Кластер.

В мае этого года объем IT-экспорта уменьшился на 4,2% и составил $545 миллионов.
Фото: depositphotos

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Как изменился IT-экспорт

В общей сложности за 5 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила $2,7 миллиарда. Это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $11 миллионов.

«Впервые за последние 4 месяца мы наблюдаем падение объемов экспорта компьютерных услуг. По нашим прогнозам в начале этого года, снижение объемов экспорта ИТ-услуг в 2025 году должно было составить от 1,5% при положительном сценарии — до 3,5% при негативном. Вероятно, в июне мы также будем наблюдать падения показателей. В то же время, если тенденция к росту, которая наблюдалась в предыдущие три месяца, сохранится, мы осторожно ожидаем, что до конца этого года экспорт ИТ-услуг будет оставаться стабильным и даже сможет повторить результат 2024 года. мы не видим оснований ожидать роста IT-экспорта», — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в мае 2025 года составила $1,27 миллиарда, что на $45 миллионов или 3,4% меньше по сравнению с апрелем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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+15
Pablito
Pablito
2 июля 2025, 10:11
#
Так буває, коли айтішників хапають на вулицях і примусово масово мобілізують.
А усіляких дармоїдів і бюджетників — ні.
У мене у маленькій конторі на декілька десятків людей (і половина — жінки), вже двоє загинуло на війні, двоє воює, всі інші — або сидять по домівках в Україні або за кордоном.
Дивуюсь, що падіння ще таке помірне.
+
0
Три літри
Три літри
2 июля 2025, 11:13
#
Так буває, коли айтішників хапають на вулицях і примусово масово мобілізують.
А усіляких дармоїдів і бюджетників — ні.

коли хапають — не питають чи ти модний смузі-хльоб, чи бюджетник в штопаних шкарпетках

проблема зовсім не в цьому, і почалась вона ще до початку 22 року, хоча без сумніву пов’язана з тим що сталось пізніше

або за кордоном.

а у бюджетників, до слова, немає цієї опції спетляти через Тису — тож не скиглить маючи цю потенціну можливіть

Дивуюсь, що падіння ще таке помірне.

мобілізовані бюджетники, водії, та просто ті хто пішов воювати добровільно втримують ситуацію так щоб та невелика кількість замовників які ще готові ризикувати і надавати роботу айтішникам з воюючої країни — не кинули це робити через те що країна була окупована дегенератами
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