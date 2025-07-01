К закрытию межбанка, 1 июля, курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 23 копейки в покупке и на 22 копейки продаж.
Курс валют: гривна падает на межбанке, а доллар на наличном рынке продается по 42 грн
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Открытие 1 июля
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Закрытие 1 июля
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Изменения
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41,75/41,78
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41,85/41,88
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10/10
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49,18/49,21
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49,41/49,43
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23/22
Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,05 грн/доллар, 48,85−49,57 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,65−41,72, евро — 49,44−49,65 грн.
- доллар — 41,81
- евро — 49,40 (новый максимум)
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Источник: Минфин
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