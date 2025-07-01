На территории столицы и Киевской области с весны 2024 распространялись поддельные купюры гривны и долларов. Фальшивки сделаны почти досконально, ведь даже расчетные машины банков и инкассационные службы не всегда могли их распознать.
Нацполиция разоблачила группу фальшивомонетчиков в Буче и Киеве. Изъято из оборота $20 тысяч
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Подробности
В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли из оборота $20 000 долларов и 29 000 гривен с признаками подделки. Кроме того, Национальный банк Украины также изъял 2 000 000 фальшивых гривен.
В результате кропотливой работы оперативники криминального блока Нацполиции разоблачили лиц, причастных к преступному промыслу.
В состав организованной группы входили двое жителей города Буча Киевской области, 28-ми и 39 лет, а также 40-летний киевлянин.
В прошлом привлекались к уголовной ответственности за мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем.
Импровизированную типографию заговорщики обустроили в съемном жилье, приобрели необходимое оборудование, компьютерную и оргтехнику, специальные жидкости, краски, пленки, лампы, бумагу.
При покупке нужного товара с целью конспирации рассчитывались только наличными, а в случае расчета банковскими карточками использовали реквизиты третьих лиц. Также регулярно меняли автомобили и номера мобильных телефонов.
Поддельными купюрами гривны осуществляли платежи через терминалы самообслуживания и банкоматы, а фальшивую иностранную валюту продавали через пункты обмена.
Всем членам преступной группировки объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по предварительному сговору группой лиц). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Комментарии - 1
Значит у кого-то в «матрасе» в любой момент может всплыть фальшивая сотка,
а может даже и не одна…