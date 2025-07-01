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1 июля 2025, 15:44 Читати українською

Нацполиция разоблачила группу фальшивомонетчиков в Буче и Киеве. Изъято из оборота $20 тысяч

На территории столицы и Киевской области с весны 2024 распространялись поддельные купюры гривны и долларов. Фальшивки сделаны почти досконально, ведь даже расчетные машины банков и инкассационные службы не всегда могли их распознать.

На территории столицы и Киевской области с весны 2024 распространялись поддельные купюры гривны и долларов.

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Подробности

В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли из оборота $20 000 долларов и 29 000 гривен с признаками подделки. Кроме того, Национальный банк Украины также изъял 2 000 000 фальшивых гривен.

В результате кропотливой работы оперативники криминального блока Нацполиции разоблачили лиц, причастных к преступному промыслу.

В состав организованной группы входили двое жителей города Буча Киевской области, 28-ми и 39 лет, а также 40-летний киевлянин.

В прошлом привлекались к уголовной ответственности за мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем.


Импровизированную типографию заговорщики обустроили в съемном жилье, приобрели необходимое оборудование, компьютерную и оргтехнику, специальные жидкости, краски, пленки, лампы, бумагу.

При покупке нужного товара с целью конспирации рассчитывались только наличными, а в случае расчета банковскими карточками использовали реквизиты третьих лиц. Также регулярно меняли автомобили и номера мобильных телефонов.

Поддельными купюрами гривны осуществляли платежи через терминалы самообслуживания и банкоматы, а фальшивую иностранную валюту продавали через пункты обмена.

Всем членам преступной группировки объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по предварительному сговору группой лиц). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
1 июля 2025, 17:10
#
«фальшивую иностранную валюту продавали через пункты обмена»

Значит у кого-то в «матрасе» в любой момент может всплыть фальшивая сотка,
а может даже и не одна…
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