В июне 2025 года продал на межбанковском валютном рынке $2,961 млрд на 1,3% больше, чем в мае ($2,923 млрд). Об этом говорится в данных НБУ.
Валютные интервенции НБУ в июне составили почти $3 млрд
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Продажа валюты на межбанке
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С начала года НБУ продал на межбанке $17,544 млрд.
Источник: Минфин
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