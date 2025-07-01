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1 июля 2025, 16:24 Читати українською

Трамп выпустил новые духи и принимает оплату за них в токенах TRUMP

Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск новой линии парфюмов под названием «Victory 45−47», посвященной его победам на президентских выборах в 2016 и 2024 годах. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск новой линии парфюмов под названием «Victory 45−47», посвященной его победам на президентских выборах в 2016 и 2024 годах.

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Аромат «победы, силы и успеха»

По словам Трампа, новые духи предназначены как для мужчин, так и для женщин, и «символизируют победу, силу и успех». В своем посте он призвал сторонников покупать продукт для себя и своих близких.

«Купите себе флакон и не забудьте купить еще один для своих любимых. Наслаждайтесь, развлекайтесь и продолжайте побеждать!» — написал Трамп.

Стоимость одного флакона духов «Victory 45−47» на официальном сайте по продаже ароматов президента США составляет 249 долларов.

Это не первый парфюмерный продукт, выпущенный Трампом. В декабре прошлого года он представил линию парфюмов «Fight, Fight, Fight», которые, по его словам, также символизировали победу.

Скриншот из онлайн-магазина Трампа

Новые способы оплаты

В официальных магазинах под брендом Трампа, кроме долларов, теперь принимается к оплате его токен TRUMP. Впрочем, на интерес к этой криптовалюте новость не повлияла, как и предыдущие попытки команды Трампа оживить токен. Его стоимость на момент написания новости составляет выше 8 долларов, тогда как на пике цена достигла почти 80 долларов — падение составляет 90%.

Динамика токена TRUMP с момента его запуска

Политика и коммерция: феномен бренда «Трамп»

В отличие от большинства современных политиков, Дональд Трамп стал всемирно известным брендом задолго до прихода в политику. На протяжении десятилетий его имя ассоциировалось с недвижимостью, отелями, телешоу и разнообразными лицензионными товарами.

С началом политической карьеры Трамп не отделил свой коммерческий бренд от политического, а наоборот — тесно их объединил. Его политические митинги часто напоминают промо-акции, а предвыборная атрибутика, такая как красные кепки, стала успешным коммерческим продуктом. На протяжении всей своей политической карьеры он продолжает запускать товары, напрямую связанные с его политическим имиджем: от золотых кроссовок и NFT-карт до нескольких линий парфюмерии. Эта стратегия монетизации своего политического бренда является уникальной для лидеров западного мира.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
1 июля 2025, 16:59
#
На додачу до китайських смартфонів тепер ще в'єтнавський одеколон

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