Спрос на электрокары Tesla в Швеции и Дании существенно упал

Продажи электромобилей Tesla в Швеции и Дании в июне продолжили падение шестой месяц подряд, что свидетельствует о растущих трудностях компании на скандинавском рынке на фоне усиления конкуренции. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает агентство Reuters.

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Падение продаж в цифрах

В Швеции количество регистраций новых автомобилей Tesla, являющееся ключевым индикатором продаж, сократилось на 64,4% по сравнению с июнем прошлого года.

Похожая ситуация наблюдается и в Дании, где продажи американского автопроизводителя упали на 61,6%. В частности, даже обновленная модель Model Y продавалась на 31,2% хуже — было зарегистрировано только 1 155 автомобилей, что указывает на отсутствие признаков восстановления спроса на продукцию бренда.

Общеевропейский тренд и реакция рынка

Проблемы Tesla не ограничиваются только Скандинавией. В мае продажи новых автомобилей компании в Европе в целом упали на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что это произошло на фоне общего роста рынка электрокаров в регионе на 27,2%.

На фоне этих новостей акции Tesla на франкфуртской фондовой бирже утром во вторник подешевели на 5,6%.

Почему падают продажи Tesla в скандинавских странах

Помимо общего усиления конкуренции на рынке электромобилей, главной причиной резкого падения продаж Tesla в Швеции и других скандинавских странах является длительный и масштабный трудовой конфликт.

Он начался еще в конце 2023 года, когда шведский профсоюз IF Metall объявил забастовку механиков Tesla из-за отказа компании подписать коллективный трудовой договор. Эта забастовка вызвала беспрецедентную волну солидарности со стороны других профсоюзов в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.

Докеры отказываются разгружать автомобили Tesla в портах, почтальоны не доставляют почту и номерные знаки для компании, уборщики не обслуживают ее центры, а электрики отказываются ремонтировать зарядные станции. Это скоординированное давление профсоюзов значительно осложнило операционную деятельность Tesla в регионе и привело к бойкоту бренда со стороны части потребителей.