Спрос на электрокары Tesla в Швеции и Дании существенно упал

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 июля 2025, 14:24 Читати українською

Спрос на электрокары Tesla в Швеции и Дании существенно упал

Продажи электромобилей Tesla в Швеции и Дании в июне продолжили падение шестой месяц подряд, что свидетельствует о растущих трудностях компании на скандинавском рынке на фоне усиления конкуренции. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает агентство Reuters.

Продажи электромобилей Tesla в Швеции и Дании в июне продолжили падение шестой месяц подряд, что свидетельствует о растущих трудностях компании на скандинавском рынке на фоне усиления конкуренции.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение продаж в цифрах

В Швеции количество регистраций новых автомобилей Tesla, являющееся ключевым индикатором продаж, сократилось на 64,4% по сравнению с июнем прошлого года.

Похожая ситуация наблюдается и в Дании, где продажи американского автопроизводителя упали на 61,6%. В частности, даже обновленная модель Model Y продавалась на 31,2% хуже — было зарегистрировано только 1 155 автомобилей, что указывает на отсутствие признаков восстановления спроса на продукцию бренда.

Общеевропейский тренд и реакция рынка

Проблемы Tesla не ограничиваются только Скандинавией. В мае продажи новых автомобилей компании в Европе в целом упали на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что это произошло на фоне общего роста рынка электрокаров в регионе на 27,2%.

На фоне этих новостей акции Tesla на франкфуртской фондовой бирже утром во вторник подешевели на 5,6%.

Почему падают продажи Tesla в скандинавских странах

Помимо общего усиления конкуренции на рынке электромобилей, главной причиной резкого падения продаж Tesla в Швеции и других скандинавских странах является длительный и масштабный трудовой конфликт.

Он начался еще в конце 2023 года, когда шведский профсоюз IF Metall объявил забастовку механиков Tesla из-за отказа компании подписать коллективный трудовой договор. Эта забастовка вызвала беспрецедентную волну солидарности со стороны других профсоюзов в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.

Докеры отказываются разгружать автомобили Tesla в портах, почтальоны не доставляют почту и номерные знаки для компании, уборщики не обслуживают ее центры, а электрики отказываются ремонтировать зарядные станции. Это скоординированное давление профсоюзов значительно осложнило операционную деятельность Tesla в регионе и привело к бойкоту бренда со стороны части потребителей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
1 июля 2025, 15:11
#
Свастікар не нужен
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами