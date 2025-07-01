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1 июля 2025, 12:43 Читати українською

Цены на подержанные авто в ЕС выросли более чем на 5% за первое полугодие 2025 года

В первой половине 2025 года цены на подержанные автомобили в Европейском Союзе выросли на 5,1%, что свидетельствует о высоком спросе и стабильности рынка. Об этом говорится в сообщении Института исследования авторынка.

В первой половине 2025 года цены на подержанные автомобили в Европейском Союзе выросли на 5,1%, что свидетельствует о высоком спросе и стабильности рынка.
Фото: depositphotos

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Как изменились цены на подержанные авто

В первой половине 2025 года цены на бензиновые автомобили выросли, в то время как электромобили значительно подешевели по сравнению с прошлым годом. Стоимость бензиновых автомобилей увеличилась на 7,4% с начала года.

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На втором месте — дизельные автомобили, цены на которые поднялись на 2,2% за этот же период. Гибриды и электромобили оставались относительно стабильными с незначительными колебаниями.

Бензиновые автомобили: Высокие цены среди всех типов авто. Индекс в июне достиг 120,6. По сравнению с январем цены выросли на 7,4%, а по сравнению с июнем 2024 года — на 8,2%.

Дизельные автомобили: Индекс в июне составил 113,5. С начала года их стоимость увеличилась на 2,2%, а в годовом исчислении — на 0,6%.

Гибридные автомобили: В июне произошел наибольший месячный рост цен — +1,4%, что подняло индекс до 108,5. В целом, с начала года цены выросли незначительно (+0,1%), но все еще остаются на 1,2% ниже, чем в июне 2024 года.

Электромобили (BEV): индекс вырос на 1,0% по сравнению с маем и составил 102,3. С начала года цены остаются практически неизменными (-0,2%), но по сравнению с июнем 2024 г. они упали на 8,3%.

После роста цен с января по апрель на рынке подержанных автомобилей в Европе сейчас наблюдается стабилизация на высоком уровне.

Спрос на бензиновые авто растет, что привело к увеличению их стоимости более чем на 8% в годовом исчислении, в то время как цены на подержанные электромобили заметно упали по сравнению с прошлым годом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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