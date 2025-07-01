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1 июля 2025, 13:38 Читати українською

Японский индекс оптимизма Танкан неожиданно вырос до 13 пунктов

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале увеличился до 13 пунктов по сравнению с 12 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале увеличился до 13 пунктов по сравнению с 12 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЭто стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем снижение до 10 пунктов, по данным Trading Economics.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем снижение до 10 пунктов, по данным Trading Economics.

Что означает рост индекса

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Улучшение настроений было отмечено среди производителей целлюлозы и бумаги (до 29 пунктов с 18 пунктов), в химической промышленности (до 14 пунктов с 13 пунктов), в добыче нефти и угля (до 9 пунктов с нуля), в черной металлургии (до минус 3 пунктов с минус 18 пунктов) и производстве цветных металлов (до 16 пунктов с 15 пунктов).

Читайте также: Японский индекс Nikkei завершил месяц сильнейшим ростом с февраля 2024 года

Уровень индикатора не изменился в текстильной промышленности (ноль пунктов), в производстве продуктов питания и напитков (8 пунктов), в сфере судостроения и тяжелого машиностроения (27 пунктов). Ухудшение было отмечено, в частности, в автомобильной отрасли (до 8 пунктов с 13 пунктов).

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности Японии, в апреле-июне опустился до 1 пункта с 2 пунктов в первом квартале.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, снизился до 34 пунктов с 35 пунктов. Это совпало с ожиданиями экспертов.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры остался на уровне 12 пунктов, компаний непроизводственного сектора — снизился до 27 пунктов с 28 пунктов. Консенсус-прогноз предполагал падение первого показателя до 9 пунктов и подъем второго до 29 пунктов.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные компании планируют в 2025 финансовом году, который начался 1 апреля, увеличить капиталовложения на 11,5%. По итогам прошлого фингода их рост составил 7,5%.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма.

ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку свыше 99% из более чем 8,9 тыс. опрашиваемых компаний отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.

Напомним

  • Японский фондовый индекс Nikkei 225 в понедельник вырос на 0,84%, закрывшись на отметке 40 487 пунктов и достигнув 11-месячного максимума. По итогам июня индекс показал прирост в 6,64%, что стало лучшим месячным показателем с февраля 2024 года.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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