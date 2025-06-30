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30 июня 2025, 10:51 Читати українською

Японский индекс Nikkei завершил месяц сильнейшим ростом с февраля 2024 года

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в понедельник вырос на 0,84%, закрывшись на отметке 40 487 пунктов и достигнув 11-месячного максимума. По итогам июня индекс показал прирост в 6,64%, что стало лучшим месячным показателем с февраля 2024 года. Об этом в понедельник, 30 июня, пишет Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в понедельник вырос на 0,84%, закрывшись на отметке 40 487 пунктов и достигнув 11-месячного максимума.

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Глобальный оптимизм как драйвер роста

Рост японского рынка произошел вслед за глобальным ралли на рынках акций, возглавляемым Уолл-стрит, где основные американские индексы достигли рекордных уровней. Ключевыми факторами, поддержавшими оптимизм инвесторов, стали снижение рисков, связанных с торговыми пошлинами, и рост ожиданий относительно более глубокого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Торговая напряженность и внутренние данные

В то же время позитивные настроения инвесторов сохранились несмотря на ряд негативных факторов. Во-первых, торговая напряженность между Японией и США остается неразрешенной. Основным спорным вопросом является 25% американская пошлина на импорт японских автомобилей, и прогресса в переговорах пока не наблюдается.

Во-вторых, данные по промышленному производству в Японии за май оказались хуже ожиданий аналитиков. Однако рынок проигнорировал эти новости, сосредоточившись на глобальном позитиве.

Лидерами роста на рынке стали акции технологических компаний, в частности хорошие результаты показали Disco (+1,4%), Advantest (+0,5%), Tokyo Electron (+0,3%), SoftBank Group (+3,8%) и Metaplanet (+10,5%).

Как политика ФРС США влияет на фондовый рынок Японии

Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США оказывает значительное, но часто противоречивое влияние на японский фондовый рынок. Существует два основных механизма:

  • Глобальный аппетит к риску: Когда ФРС сигнализирует о снижении процентных ставок, это делает американские облигации менее привлекательными и стимулирует инвесторов по всему миру вкладывать деньги в более рискованные активы, такие как акции. Эта волна глобального оптимизма обычно доходит и до Японии, подталкивая индекс Nikkei вверх.
  • Курс иены: Ожидания снижения ставок в США обычно приводят к ослаблению доллара и укреплению японской иены. Для японского фондового рынка это, как правило, негативный фактор. Большинство компаний в индексе Nikkei (Toyota, Sony, Panasonic и др.) — это крупные экспортеры. Более сильная иена означает, что их доходы, полученные за рубежом в долларах, при конвертации в иены становятся меньше, что негативно влияет на их отчетность и цены акций.

Таким образом, возникает дилемма: ожидание снижения ставок ФРС создает позитивный настрой на рынке, но в то же время создает риск укрепления иены, что вредит прибыли японских компаний.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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