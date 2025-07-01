НБУ одобрил Белую книгу по управлению ESG-рисками в финсекторе. Что это значит

Правление Национального банка после публичного обсуждения одобрило Белую книгу по управлению экологическими, социальными и управленческими рисками в финансовом секторе. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Что это значит

Одобрение Белой книги является очередным шагом для приближения регулирования финансового сектора Украины к нормам ЕС в рамках Европейского зеленого курса и соответствующих правил сбора, анализа и раскрытия информации о рисках ESG, а также управления ими.

Белая книга в соответствии с концепцией обновления Политики развития устойчивого финансирования определяет видение будущего состояния управления ESG-рисками финансового сектора и определяет, в частности:

предпосылки для управления ESG-рисками в финансовом секторе Украины, включая уровень соответствующих рисков, состояние регулирования в этой сфере и мандат Национального банка;

вектор развития регулирования, в частности перспективные требования к продуктам и видам деятельности, построению системы корпоративного управления и управления рисками, раскрытию информации;

перспективное видение управления ESG-рисками непосредственно в финансовом секторе Украины, включающее в себя имплементацию управления этими рисками в систему корпоративного управления и внутреннего контроля, надлежащую оценку, внедрение оптимальных процессов сбора и обработки информации клиентов, раскрытие информации и т. д.

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Построение системы управления ESG-рисками подразумевает поэтапное внедрение требований для финансового сектора.

На первом этапе (в течение 2025−2026 годов) основные требования будут касаться банков, на втором этапе (с 2026 по 2030 год) — других общественно важных финучреждений, оказывающих значительное влияние на устойчивое развитие и высшую экспозицию к ESG-рискам.

Одобренная Белая книга станет указателем для дальнейшей разработки рекомендаций и нормативно-правовых актов Национального банка, направленных на обеспечение устойчивого развития и уменьшение влияния ESG-рисков на финансовый рынок и экономику для поддержания финансовой стабильности.