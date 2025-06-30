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30 июня 2025, 19:46 Читати українською

Ганийский седи и рубль: эксперт назвал валюты, наиболее выросшие в паре с долларом

Первые шесть месяцев 2025 года ознаменовались значительными колебаниями на мировом валютном рынке. Среди лидеров роста по отношению к доллару США оказались валюты Ганы и России, тогда как аргентинское песо и турецкая лира понесли наибольшие потери. В то же время евро продемонстрировал значительное укрепление. Об этом в понедельник, 30 июня, написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

Первые шесть месяцев 2025 года ознаменовались значительными колебаниями на мировом валютном рынке.

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Лидеры роста

За первое полугодие 2025 года, не учитывая драгоценные металлы, наибольшее укрепление по отношению к доллару США показали:

  • Ганийский седи: +42%
  • Российский рубль: +41,3% (за счет налога на экспорт и стимулятора импорта)
  • Венгерский форинт: +16,4%

Основные аутсайдеры

В списке валют, которые испытали наибольшее падение по отношению к доллару, оказались страны, переживающие глубокие экономические кризисы:

  • Аргентинское песо: -13,5%
  • Турецкая лира: -11,3%
  • Ливанский фунт: -9,1%

Динамика евро и гривны

Ключевой тенденцией первого полугодия стало значительное укрепление евро, которое прибавило 13,1% по отношению к доллару. Такая динамика, с одной стороны, повышает привлекательность европейской валюты для инвесторов, но с другой — создает долгосрочные проблемы для экспортно-ориентированной экономики Евросоюза.

Украинская гривна за этот период продемонстрировала относительную стабильность по отношению к доллару, укрепившись на 0,8%. Однако из-за резкого роста евро на мировых рынках гривна по отношению к европейской валюте существенно упала, обновив исторические минимумы.

Читайте также: Гривна снова обновила исторический минимум по отношению к евро: НБУ установил курсы на вторник

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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