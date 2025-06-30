Кабмин внес в Раду законопроект об изменениях в госбюджет

Кабмин внес в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в закон „О государственном бюджете на 2025 год“ по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны и решению первоочередных вопросов». Соответствующий правительственный законопроект зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 30 июня, под № 13439.