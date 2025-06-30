Кабмин внес в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в закон „О государственном бюджете на 2025 год“ по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны и решению первоочередных вопросов». Соответствующий правительственный законопроект зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 30 июня, под № 13439.
Кабмин внес в Раду законопроект об изменениях в госбюджет
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Текст самого законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не опубликованы.
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Напомним
- В пятницу, 27 июня, Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы. Этот комплексный документ определяет основные параметры и ориентиры бюджетной политики на среднесрочную перспективу.
Бюджетная декларация на 2026−2028 годы станет основой составления проекта Государственного бюджета на 2026 год. Документ содержит общие показатели доходов и финансирование госбюджета, предельные показатели расходов, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.
Источник: Минфин
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