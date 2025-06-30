Рекордные $375 млрд: объем заблокированных средств в криптопротоколах достиг исторического максимума

Общий объем заблокированной стоимости (TVL) в криптовалютных протоколах вырос до нового исторического максимума, достигнув примерно $375 миллиардов. Этот показатель, превысивший пик предыдущего «бычьего» цикла 2021 года, свидетельствует о значительном восстановлении доверия к секторам децентрализованных финансов (DeFi) и токенизированных активов. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает аналитическая платформа Token Terminal.

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Что такое TVL и что вызвало рост

Общая заблокированная стоимость (TVL) является ключевым показателем для оценки капитала, который пользователи вложили, одолжили или иным образом разместили в тысячах протоколов, работающих на блокчейне.

Текущий рост до рекордных значений обусловлен усилением доверия к децентрализованной инфраструктуре, чему, в частности, способствовали рост институционального внедрения криптовалют и появление большей регуляторной ясности на рынке.

Сектора-лидеры

Наибольший вклад в достижение этого рубежа внесли несколько ключевых секторов. Среди них доминируют эмитенты стейблкоинов, которые являются основой ликвидности криптоэкономики, протоколы DeFi-кредитования (например, Aave и Compound), платформы ликвидного стейкинга, децентрализованные биржи (DEX), а также проекты, занимающиеся токенизацией реальных активов (RWA).

Новая эра для криптоэкономики

Обновление рекорда TVL происходит на фоне общего оживления на крипторынке и притока нового капитала. Аналитики считают, что это свидетельствует о подготовке инвесторов к более зрелой эре блокчейна, ориентированной на реальную полезность технологии, а не только на спекуляции. Возможность получать доход, получать доступ к ликвидности и использовать активы через децентрализованные протоколы меняет подходы к размещению капитала во всем мире.

Что такое DeFi, ликвидный стейкинг и RWA: объясняем ключевые термины

Рост TVL происходит благодаря развитию нескольких ключевых направлений криптоэкономики:

DeFi (Децентрализованные финансы): Это экосистема финансовых приложений, построенных на блокчейне. Их цель — воссоздать традиционные финансовые услуги (кредитование, обмен, депозиты), но без посредников, таких как банки.

Ликвидный стейкинг (Liquid Staking): во многих блокчейнах пользователи могут «стейкать» (блокировать) свои монеты для поддержания безопасности сети и получать за это вознаграждение. Протоколы ликвидного стейкинга позволяют делать это, не теряя доступа к своим деньгам: в обмен на заблокированные монеты они выдают пользователю другой, «ликвидный» токен, который можно свободно использовать в других DeFi-протоколах.

RWA (Real-World Assets / Активы реального мира): Это процесс «токенизации» традиционных, нецифровых активов и их представления на блокчейне. Это может быть что угодно: недвижимость, золото, предметы искусства, акции или даже государственные облигации. Цель — объединить стоимость активов реального мира с эффективностью и прозрачностью блокчейн-технологий.

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