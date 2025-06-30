Гетманцев поддержал декриминализацию контента для взрослых

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев публично высказался за декриминализацию производства контента для взрослых в Украине. По его мнению, государство не может одновременно собирать налоги с этой деятельности и уголовно преследовать ее участников. Об этом он сообщил в Telegram-канале, комментируя соответствующую петицию на сайте президента.

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Что заявил Гетманцев

Даниил Гетманцев назвал текущую ситуацию лицемерием и подчеркнул необходимость определиться с единой государственной позицией.

«Быть честными перед собой нельзя наполовину. Все остальное — лицемерие. Я — за декриминализацию. Не может государство одной рукой брать у создателей контента деньги в виде налогов, а другой разворачивать кампанию по преследованию тех же налогоплательщиков», — написал Гетманцев.

Петиция модели OnlyFans

Заявление депутата стало реакцией на петицию, созданную моделью платформы OnlyFans. В своем обращении она утверждает, что за последние годы уплатила более 40 млн грн налогов в бюджет Украины. Несмотря на это, правоохранительные органы открыли против нее уголовное дело по статье 301 Уголовного кодекса (распространение порнографии) и якобы требовали взятку за его закрытие.

Автор петиции призвала президента Владимира Зеленского поддержать законопроект № 12191, который предлагает декриминализовать изготовление и распространение порнографических материалов совершеннолетним лицам с их согласия.