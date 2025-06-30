Meta переманивает топ-исследователей OpenAI, предлагая до $100 млн — СМИ

Компания OpenAI столкнулась с агрессивным переманиванием своих ведущих исследователей со стороны главного конкурента — компании Meta. В ответ руководство OpenAI пообещало пересмотреть компенсационные пакеты и усилить поддержку сотрудников, чтобы остановить отток талантов. Об этом сообщает издание WIRED, которое получило доступ к внутренней переписке компании.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Реакция руководства OpenAI

В своем внутреннем обращении технический директор по исследованиям OpenAI Марк Чен сравнил ситуацию с «вторжением в дом» и заверил, что компания работает над удержанием сотрудников.

«Мы не сидим сложа руки. Мы пересматриваем компенсационные пакеты и ищем креативные способы признания ключевых сотрудников», — написал он.

Высокие зарплаты и изнурительный график

По данным источников, Meta предлагает ведущим специалистам OpenAI компенсационные пакеты на сумму до $100 миллионов, а ее глава Марк Цукерберг лично участвует в переговорах с потенциальными кандидатами.

Ситуация в OpenAI осложняется изнурительным рабочим графиком — некоторые сотрудники работают до 80 часов в неделю. Чтобы дать персоналу возможность отдохнуть, компания планирует частично прекратить работу на следующей неделе. Однако руководители останутся на связи из-за риска дальнейшего переманивания специалистов.

Руководство OpenAI также признало, что в погоне за быстрыми релизами продуктов компания начала терять фокус на своей главной цели — создании искусственного общего интеллекта (AGI).

Война за таланты в ИИ: почему исследователи стоят миллионы

Нынешняя борьба за лучших специалистов в области искусственного интеллекта получила название «война за таланты». Ее главная причина — острый дефицит элитных кадров. В мире есть тысячи людей, которые могут использовать ИИ, но количество исследователей и инженеров, способных создавать, обучать и фундаментально совершенствовать большие языковые модели, измеряется сотнями.

Эти специалисты являются самым ценным и редким ресурсом в современной технологической индустрии. Один ведущий исследователь или небольшая команда способны совершить прорыв, который может принести компании сотни миллиардов долларов прибыли (яркий пример — успех ChatGPT). Поэтому компании-гиганты готовы платить астрономические суммы, рассматривая таких людей не просто как сотрудников, а как стратегические активы, определяющие победителя в гонке за технологическое доминирование.

Напомним, что стартап Scale AI получил инвестиции от Meta на сумму $14,3 миллиарда в рамках сделки, которая оценивает компанию в $29 миллиардов, а также предусматривает переход ее основателя Александра Ванга к работе над проектами искусственного интеллекта Meta.