В «Дии» появилась новая облигация — «Алушта»

Военные облигации — это важный способ поддержать армию и экономику Украины. В приложении «Дия"появилась новая облигация — Алушта. Об этом говорится в сообщении приложения.

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Стоимость облигации — 1 048 грн

Годовая ставка — 16,8%

Дата выплаты — 16.09.2026

Покупая военные облигации, вы помогаете снабдить наших военных техникой, едой и медикаментами. Кроме того, вы поддерживаете экономику страны. Это ваша инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью.