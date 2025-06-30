Военные облигации — это важный способ поддержать армию и экономику Украины. В приложении «Дия"появилась новая облигация — Алушта. Об этом говорится в сообщении приложения.
В «Дии» появилась новая облигация — «Алушта»
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- Стоимость облигации — 1 048 грн
- Годовая ставка — 16,8%
- Дата выплаты — 16.09.2026
Покупая военные облигации, вы помогаете снабдить наших военных техникой, едой и медикаментами. Кроме того, вы поддерживаете экономику страны. Это ваша инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью.
Источник: Минфин
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