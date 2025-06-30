Сколько украинцев получили жилищные сертификаты за разрушенные дома

Более 18 тыс. украинцев получили жилищные сертификаты за разрушенное жилье на 1 июня. Общая сумма выданных сертификатов — 27,3 млрд грн. Около 11 тыс. люди уже воспользовались сертификатами и приобрели недвижимость. Об этом говорится в ответе Министерства развития общин и территорий по запросу «Антикоррупционного штаба».

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Общее количество поданных заявлений на получение сертификатов — 48 387.

Относительно компенсаций за поврежденное имущество их получили около 90 тыс. украинцев на общую сумму более 9 млрд. грн. Общее количество поданных заявлений за все время — 147 747.

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Этот тип компенсации включает две категории — выплаты за мелкие ремонты и капитальные ремонты. По ним средние суммы компенсаций составили 73 100 грн и 341 500 грн соответственно.