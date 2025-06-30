Трамп заявил, что имеет группу богатых людей, желающих купить TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в интервью Fox News, что нашел покупателя для TikTok, которого он назвал группой «очень богатых людей». Об этом пишет Reuters.

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По словам Трампа, соглашение, которое он разрабатывает, вероятно, потребует одобрения Китая. Он предполагает, что президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, одобрит его.

Продажа TikTok

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который предоставит китайской компании ByteDance, владельцу популярного приложения TikTok, очередные 90 дней для продажи ее американских активов.

Это уже третье продолжение дедлайна, который первоначально был установлен Конгрессом из-за обеспокоенности национальной безопасности и доступа Китая к данным американских пользователей. Предыдущие сроки были в январе и апреле.

Предыдущие попытки заключить соглашение о продаже американского подразделения TikTok американским владельцам не увенчались успехом, поскольку Китай вышел из переговоров после оглашения Трампом высоких пошлин на китайские товары. Однако Трамп выразил уверенность, что глава КНР Си Цзиньпин в конце концов одобрит соглашение.

Это решение имеет и политический подтекст. Дональд Трамп, ранее пытавшийся запретить приложение во время своего первого срока, с прошлого года активно использует TikTok и уже собрал более 15 миллионов подписчиков. Он сам признает, что платформа помогла ему привлечь внимание молодых избирателей, и заявлял, что «обладает теплым чувством к TikTok».