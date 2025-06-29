Ledger прекращает поддержку криптокошелька Nano S

Компания Ledger, один из ведущих производителей аппаратных криптовалютных кошельков, прекращает поддержку кошелька Nano S из-за ограничения памяти. Об этом сообщил технический директор компании Шарль Гийоме.

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Ваш Ledger Nano S все еще работает, а Ledger Nano S Plus остается полностью поддерживаемым. Nano S имело невероятную историю, но его официально сняли с производства в 2022 году. С этого момента мы постепенно прекращаем его полную поддержку", — написал он в X.

Производитель устройств для безопасного хранения криптовалют официально заявил еще в мае, что больше не будет выпускать обновления и новые приложения для модели Nano S, выпущенной в 2016 году.

Отмечается, что из-за ограниченного объема памяти — 320 КБ — 9-летнее устройство не может полноценно работать с современными приложениями и обновлениями безопасности.

Из-за этого для Nano S не доступен ряд функций: параллельный запуск нескольких приложений, Ledger Sync, расширенное подтверждение транзакций и обмены непосредственно с устройства через протоколы типа Uniswap.

Компания рекомендует пользователям проверить наличие парольной фразы и перейти на более новые модели, например, Ledger Nano S Plus, Ledger Nano X или Ledger Stax.

Частные ключи остаются переносными: сид-фразу можно восстановить на любом совместимом устройстве Ledger или кошельке с поддержкой BIP-39.

Напомним

«Минфин» писал, что Ledger запустил физический ключ для восстановления криптокошельков без доступа к интернету.